Amboise : et si vous offriez une retraite paisible à des poules destinées à l'abattoir?

Le 23 septembre, sur la place du marché d'Amboise, à l'Est de l'Indre-et-Loire, vous pourrez acheter des poules, mais pas n'importe lesquelles : il s'agit de poules de plus de 18 mois destinées à l'abattoir et que l'entreprise Poule Pour Tous sauve et vend aux particuliers.