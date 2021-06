Ambrières-les-Vallées : un agriculteur va bientôt faire passer ses vaches sous la route, grâce à un boviduc

Avez-vous déjà vu des vaches passer sous la route pour rejoindre un champ ? Cette construction s'appelle un boviduc : il s'agit une sorte de tunnel creusé sous la route grâce à des blocs en béton. Le projet s'apprête à voir le jour à Ambrières-les-Vallées sur l'exploitation de Loïc Mauny. Cet éleveur de vaches a une quarantaine d'hectares de champs répartis de part et d'autre de la route. Cet agriculteur de 52 ans va donc faire construire un boviduc sous la départementale 138.

Un tunnel grâce à des blocs de béton

La départementale 138 est route très passante. Pour faire traverser les vaches, il faut être deux : une personne de chaque côté, en gilet jaune, pour faire ralentir les voitures. Cela n'empêche pas Loïc Mauny d'avoir des frayeurs, comme il y a quelques années. "Il y a une moto qui est arriver très vite et elle est passée entre les vaches et c'est depuis ce temps là qu'on a plus peur encore", retrace cet éleveur, qui produit du lait biologique.

La départementale 138 est une route très passante : la traversée des vaches est un moment de stress pour Loïc Mauny. © Radio France - Maïwenn Bordron

La traversée de la route reste un moment de stress pour lui. La construction d'un boviduc va donc lui permettre de faire traverser ses vaches d'une parcelle à l'autre en toute sérénité. Un trou va être creusé sur six mètres de large et 12 mètres de long. Des blocs en béton y seront installés. "Toute la partie de six mètres va être enlevée avec de trois mètres de profondeur environ et après, les blocs vont être amenés par une pelleteuse. La route sera ensuite refermée", décrit Loïc Mauny, au bord de son champ, près de la D138. Une fois le tunnel construit, le bitume de la route sera refait. "Ce sera exactement la même situation que vous voyez aujourd'hui, mais il y aura un trou dessous", sourit l'éleveur.

Pour Loïc Mauny, le boviduc est un gain de temps après la traite de ses 81 vaches. L'agriculteur privilégie le pâturage pour les nourrir. "Ces 81 vaches pour qu'elles soient traites, il faut à peu près 1h15. Donc, le temps de les monter au bout de la route pour le passage des animaux, ça fait à peu près deux heures perturbantes pour l'animal : une fois que la traite est faite, elles pensent tout de suite à aller manger", explique l'éleveur de 52 ans.

Le coût total du boviduc est d'environ 50 000 euros. Loïc Mauny pourrait recevoir des aides de l'État et payer 35 000 euros.