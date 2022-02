Amélioration générale de l'état de la ressource en poisson mais inquiétude pour la sardine et le cabillaud

L'état des populations de poissons exploitées par les pêcheurs français est encore en amélioration. C'est le bilan dressé par l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, au regard des données recueillies en 2021. 56 % des volumes de poissons pêchés en France sont issus de populations exploitées durablement, contre 15 % il y a 20 ans. Mais la surpêche touche encore 11% des populations, et 10 % sont considérées comme « effondrées » comme le cabillaud en Mer du Nord et Mer Celtique et la sardine, en méditerranée, mais aussi dans le golfe de Gascogne.

L'état de la ressource des espèces pêchées en France métropolitaine. - Ifremer

"L'état du merlu s'est vraiment amélioré"

" L'état du merlu s'est vraiment amélioré, notamment dans le golfe de Gascogne. Aujourd'hui, on trouve sur les étals des gros merlus que l'on ne voyait plus il y a une quinzaine d'années. Dans les populations qui se portent bien, on trouve aussi la cardine, la coquille Saint Jacques et l'églefin, " constate Alain Biseau, biologiste et coordinateur des enquêtes halieutique à l'Ifremer.

Le cabillaud en difficulté

"On a toujours un gros soucis avec le cabillaud de Mer du Nord et de Mer Celtique, ainsi qu'avec le merlan de Mer Celtique, dont la ressource est considérée comme effondrée. Concernant le cabillaud, les scientifiques recommandent de ne plus en pêcher du tout. " explique Alain Biseau. "Le problème, c'est qu'il s'agit d'une pêcherie mixte, puisque ce poisson est pris en même temps que l'églefin par exemple. De sorte qu'interdire cette pêche serait catastrophique pour nos pêcheurs. Les mesures de gestion prévoient donc une réduction des captures de cabillaud, mais en autorisant une petite part, afin de permettre aux pécheurs de continuer à prélever des espèces qui se portent mieux."

La sardine de plus en plus petite en Méditerranée, mais aussi dans le golfe de Gascogne

"Nous sommes aussi inquiets concernant la sardine. Vous savez qu'en méditerranée, la sardine est de plus en plus petite et connait des problèmes de reproduction. Eh bien, le problème est désormais aussi visible dans le golfe de Gascogne. Il y a un léger problème de surpêche, mais globalement, les pêcheurs n'y sont pour rien.Le problème vient des nutriments, notamment du phytoplancton. Le réchauffement climatique, et probablement des pollutions, sont à l'origine du problème", précise Alain Biseau.