Anaïs, Clélia et Alice, agricultrices de Tarentaise, illustrent décembre du calendrier "Belles des Prés" 2020

Connaissez-vous "Belles des Prés", le calendrier "le plus glamour du monde agricole et rural français" ? Pour sa troisième édition, trois jeunes agricultrices de Tarentaise illustrent le mois de décembre. Et les bénéfices des ventes sont redistribués aux projets des agricultrices.

Et de trois ! Le calendrier "Belle des prés" en est à sa troisième édition. Ce calendrier lancé par un photographe de haute-Garonne, Johann Baxt en 2017 a choisi des Savoyardes pour le mois décembre de l'édition 2020. Trois jeunes agricultrices de Tarentaise qui illustrent le mois de décembre de ce calendrier qui bouscule les idées reçues sur le monde agricole. Clélia Zehnter a 21 ans, sa famille exploite des terres depuis des générations à Macôt-la-Plagne. Elle a découvert le calendrier par les réseaux sociaux et l'idée lui a plu : "ce calendrier permet de véhiculer plusieurs messages, comme l'image de la femme dans l'agriculture. On a plutôt l'image de la femme qui s'habille mal, qui est mal coiffée, qui ne se maquille pas, qui ne prend pas soin d'elle, toujours les mains dans la terre, derrière ses vaches, brebis ou autre. Du coup, là, on est montrées sous un autre jour : qu'on peut être belles, qu'on peut être maquillées, qu'on peut aussi bien s'habiller qu'une fille qui sort de la ville. Aussi le fait que l'agriculture, ce n'est pas un métier réservé aux hommes et que l'on a tout à fait notre place dans ce monde-là et qu'on en est fières."

Clélia et sa grand-mère Jeanne-Marie au hameau de La Roche à 1 500 mètres d'altitude au-dessus de Macôt-la-Plagne, Savoie © Radio France - Nathalie Grynszpan

Clélia et ses deux amies, Anaïs et Alice, ont un projet : monter un Groupement d'exploitation en commun (GAEC), de filles. Ce projet devra attendre que chacune ait acquis un peu d'expérience. Et c'est aussi l'objectif du calendrier que de soutenir les projets des agricultrices en redistribuant les bénéfices de la vente via l'association Petit coup d'pouce à la ferme.

