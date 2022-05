Ancenis : le groupe Terrena annonce du chômage partiel pour 1600 salariés

Terrena, le groupe coopératif agroalimentaire basé à Ancenis-Saint-Géréon en Loire-Atlantique met au chômage partiel 1600 salariés. C est la conséquence de la grippe aviaire. Terrena commercialise notamment les marques "Père Dodu", "Les Fermiers d'Ancenis" et "La nouvelle Agriculture". Selon Olivier Chaillou, la baisse d'activité atteint 70% dans les abattoirs et les ateliers de découpe. Tous les outils de filière sont touchés, les abattoirs, les ateliers de découpe et de produits élaborés ainsi que les usines de nutrition animale.

Retour à la normale à la fin de l'année

Terrena va proposer 200 postes dans d'autres secteurs d'activité du groupe. Le président imagine, si tout va pour le mieux, une reprise d'activité à la mi-juin, mais pour Olivier Chaillou : "On on ne reviendra à une activité normale qu'à la fin de l'année".