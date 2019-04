"Animaux sous tension" : l'association relancée au Mans

Par Boris Hallier, France Bleu Maine

Des poules qui ne pondent plus, des vaches infertiles et des malformations. Plusieurs éleveurs se sont réunis au Mans ce vendredi pour relancer l'association "Animaux sous tension". Ils mettent en cause les antennes relais et les lignes à haute tension.