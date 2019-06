Année moyenne pour les cerises dans l'Yonne

Auxerre, France

La cerise est le fruit non bio qui contient le plus de pesticides. 89% des cerises contiendraient des résidus chimiques. C'est le constat dressé par Générations Futures. L'association écologique a compilé les 13 000 analyses de la répression des fraudes réalisées pendant 5 ans, entre 2012 et 2017.

Des chiffres qui ne semblent pas faire fuir les consommateurs icaunais au moment où la récolte de l'Yonne débute. Danny, du domaine Madelin-Petit, 3 000 cerisiers entre Vaux et St Bris parle quand même d'une année moyenne : " il y a des endroits où il y a une grosse récolte et d'autres où c'est un peu gelé. Dans les bas de vallée il y en a beaucoup moins. L'an dernier était exceptionnel. On dépend de la météo, la grêle a impacté la production de cerises mais elles sont excellentes et bien sucrées."

6 euros le kilo

A cause des intempéries certains comme à Cravant ont perdu jusqu'à 75% de leur production d'où un prix de vente qui tourne autour de 6 euros le kilo.

Sur le marché d'Auxerre, en tous cas elles se vendent à la pelle . Des Burlat venu d'Ardèche, en attendant les première cerises de l'Yonne qui arrive petit à petit. Jeanine les adore "même si elles ont des pesticides c'est pas grave il faut bien se régaler."

D'après l'association écolo générations futures près de neuf cerises sur dix contiennent donc des résidus de pesticides. Claude Madelain Petit est producteur de cerises à Vaux et St Bris : " bien sûr qu'il y a des pesticides mais il faut apprécier les quantités. Pesticides est un grand mot".

Sur ses 3 000 cerisiers, Claude Madelain Petit traite le moins possible et en majorité en bio, même s'il doit gérer la mouche de la cerise : " c'est là que c'est délicat, si il n' y a pas de traitement, les fruits sont verreux. On ne peut pas les vendre avec des vers commercialement d'où les pesticides."

Pas d'inquiétude

Malgré ces chiffres à faire fuir le consommateur, Danny Petit Madelain, est certaine de continuer de vendre ses cerises : "je dis qu'il n'y a pas d’inquiétude. J'en mange tous les jours des kilos. _Les gens se jettent sur les cerises__." C'est le cas de Jeannine qui ne peut s'en passer "je les lave_ et j'aime trop çà mais j'en mange moins que j'en mangeais."

Les ménages français consomment en moyenne 700 grammes de cerises par an. La saison des cerises de l'Yonne dure jusqu'à début août en général.