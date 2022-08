Année noire en vue pour le tournesol à cause de la canicule

La pluie devrait enfin tomber à partir de mardi après-midi dans notre ex-région Midi-Pyrénées. Parmi les principales victimes de ces températures exceptionnelles cet été, les agriculteurs voient leurs champs jaunir de jour en jour avec inquiétude. France Bleu Occitanie vous le détaillait déjà le weekend dernier. Les résultats s'annoncent catastrophiques notamment pour la filière du tournesol.

Mais pour les producteurs de tournesol, c'est la double peine. Car certains d'entre eux avaient décidé d'augmenter leurs productions cette année, entre 20 et 30% en moyenne, à cause des conditions météo cet hiver (on a semé moins de blé notammnent) mais aussi en misant sur une augmentation de la demande suite la pénurie d'huile de tournesol avec la guerre en Ukraine, gros producteur de tournesol.

Jusqu'à 50% de pertes à prévoir

Jean-François Lamassé est installé à Sabonnères en Haute-Garonne, proche du Gers. Le président de la FDSEA 31 (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) avait doublé sa surface de production cette année (de 45 à 90 hectares sur une exploitation de 150). Il s'attend à perdre environ 50% de sa récolte en tournesol. Du jamais vu en trente ans de métier.

"C'est la double peine parce qu'on a du tournesol en prix qui est en train de chuter, et on a des tournesols qui ne seront pas terribles. Et bien souvent, on a payé les engrais très chers. Au début, tout le monde était content parce que les prix flambaient. On s'est dit, c'est l'année ou on va se rattraper. Et en fin de compte, avec cette sécheresse, je crois que c'est l'année ou il va y avoir beaucoup de monde à terre économiquement."

Une fois de plus, ce sont les agriculteurs qui vont payer la facture.

"Les marges, je pense, vont être dans le négatif. Une fois de plus, ce sont les agriculteurs qui vont payer la facture. Au lieu de faire entre 25 et 35 quintaux, on va faire entre 10 et 15 quintaux. Moi je pense au moins moitié moins. Avec en plus des pois spécifiques très légers. Ca, ça ne va rien faire."

Car les agriculteurs doivent aussi respecter des restrictions d'eau. De quoi compliquer encore plus la situation, s'inquiète le président de la FDSEA en Haute-Garonne qui demande la création de nouvelles réserves d'eau. Sans parler du cour du tournesol qui est en baisse et des prix des engrais et des désherbants qui ont eux augmenté. La récolte devrait avoir lieu avec quinze à vingt jours d'avance cette année.