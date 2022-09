Année record pour la récolte de sel à Noirmoutier

Les 94 sauniers et saunières de la Coopérative de Sel de l’Ile de Noirmoutier n'oublieront pas de sitôt ce cru 2022. Les conditions météo -chaleur, soleil et vent- ont été "propices pour les producteurs dont la récolte a été, pour certains, multipliée par deux, comparativement aux années précédentes" indique la Coopérative. Plus de 5 mille tonnes de gros sel ont été récoltées, c'est plus que le précédent record de 2019 avec 4.200 tonnes. Par ailleurs la fleur de sel récoltée à la surface de l’eau affiche également des chiffres jamais atteints: 180 tonnes, soit le double des années précédentes.

à lire aussi Sécheresse : les producteurs de sel de Noirmoutier travaillent non-stop depuis plus de 40 jours