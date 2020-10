Annulation du salon de l'agriculture : la concours général agricole des produits est maintenu

L'édition 2021 du Salon de l'agriculture, qui devait se tenir à Paris du 27 février au 7 mars, est annulée en raison de l'épidémie de coronavirus, ont indiqué ce mardi les organisateurs. "C'est la mort dans l'âme qu'on fait une annonce telle que celle-ci", a déclaré Jean-Luc Poulain, président du Salon de l'agriculture. Mais "engager de l'argent aujourd'hui dans l'instabilité que connaît le monde de l'événementiel pour ne pas faire le salon, ce serait suicidaire", a-t-il expliqué, tout en assurant que le concours général agricole des produits serait maintenu.

Le concours des produits répartis entre différentes villes

"Il y a 6.000 jurés, donc on ne pourra pas maintenir ce concours à Paris, on va le couper en plusieurs petits concours qui auront lieu dans différentes villes", explique Jean-Luc Poulain. "Il n'aura pas lieu en un seul endroit. Mais c'est une nécessité pour les producteurs" de maintenir ce concours "parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de produits chaque année qui viennent concourir. Et puis on s'aperçoit que depuis que le confinement, on a très sensiblement augmenté les ventes de produits en ligne, produits médaillés, qui ont participé au concours, donc c'est pour nous intéressant et aussi pour les consommateurs."

En revanche, le concours général agricole des animaux n'aura pas lieu.