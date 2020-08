Annulation ou maintien : ce que l'on sait sur la tenue de la foire de Châlons

Malgré des échos d'annulation, aucune décision n'a été prise de façon officielle. Le Préfet de la Marne et le commissaire général de la foire doivent communiquer dans la journée.

Tous les acteurs de la foire de Châlons-en-Champagne sont suspendus à la décision de Bruno Forget, le commissaire général de la foire. Joint par téléphone, il dément formellement une annulation et assure qu'aucune décision n'a été prise et qu'il discute encore avec le Préfet de la Marne. Le Préfet doit prendre une décision dans la journée, tandis que du côté de la mairie de Châlons-en-Champagne, on attend les annonces.

Depuis ce week-end, c'est un peu le flou. Samedi, le Préfet Pierre Ngahane a refusé d'accorder une dérogation aux organisateurs, qui demandaient une augmentation de la jauge au delà de 5000 visiteurs. Suite à cette décision, les principaux acteurs de la foire ont reçu un SMS de la part de Bruno Forget, dans lequel est écrit : " La foire, sauf miracle, sera victime du diktat de la technostructure parisienne".

Dernier espoir : faire entrer 5000 personnes par zone

Depuis ce matin, l'organisateur, l'UCIA, tente le tout pour le tout en essayant d'organiser une foire qui laisserait entrer 5000 personnes dans chaque hall. Il y en a quatre à la foire. C'est cette formule qui est discutée avec le Préfet et c'est le dernier espoir pour maintenir la deuxième foire agricole de France.

En attendant, tout est figé au Capitole. L'emblématique bouteille de champagne gonflable est bien en place mais elle est un peu seule.. Les premiers exposants devaient arriver aujourd'hui mais finalement l'installation n'a pas commencée.