Antennes-relais, lignes à haute tension : un poison pour les agriculteurs

Lundi, 14 éleveurs français, soutenus par l'Association Nationale des Animaux Sous Tension ont annoncé le lancement de procédures judiciaires pour réclamer réparation de préjudices subis à cause d'antennes-relais et de ligne à haute tension. Une problématique qui n’épargnerait pas la Mayenne.

Département Mayenne, France

En 2016, après 34 ans de bons et loyaux services, Michel Guillet a dû cesser son activité d'agriculteur à Ballots, près de Craon. S'il concède avoir eu quelques difficultés financières, le Mayennais confie également une certaine lassitude, lui qui a élevé une quarantaine de vaches laitières et de génisses à partir de 1982.

Scientifiquement prouvé

En 2009, à deux pas de son exploitation, une antenne téléphonique a été installée. C'est le début des ennuis. En effet, Michel Guillet observe alors un changement dans le comportement de ses animaux. "Ils buvaient moins bien et avaient un mauvais poil" explique-t-il. Michel Guillet fait appel au géobiologue Luc Leroy, une pointure dans ce domaine. Ce dernier procède à des tests d'intensité électrique et en conclu que l'antenne proche de son exploitation a effectivement des conséquences sur les vaches de Michel Guillet. Un préjudice jamais reconnu malgré les travaux de nombreux scientifiques en France comme le professeur Dominique Belpomme, cancérologue et président de l'European Cancer and Environment Research Institute, et le biologiste Gilles-Éric Séralini.

En 2018, à Ballots Michel Guillet assiste impuissant à l'installation d'une autre antenne téléphonique, devant sa maison. Les ennuis recommencent. "Avec mon épouse, on se réveillait dans la nuit. Et impossible de se rendormir". Un technicien est alors intervenu pour couper les ondes au pied de cette antenne. Michel Guillet n'est donc pas étonné d'apprendre aujourd'hui que des éleveurs français montent au front contre ces types d'installations électriques. "La situation s'aggrave mais que voulez-vous ... on nous dit que c'est la modernité. Il faut que l'État par exemple prenne ses responsabilités" termine l'ancien agriculteur.

En Mayenne, des problèmes du même genre ont été observés dans des exploitations à Beaulieu-sur-Oudon, commune traversée par une ligne très haute tension, installée en 2007 et qui alimente le site nucléaire de Flamanville dans le Cotentin. Mais là encore difficile de libérer la parole.

Un Mayennais à l'Anast

Aucun éleveur ne s'est officiellement déclaré victime de ces nuisances électriques mais il y en a d'après Albert Badier, administrateur de l'Anast et habitant de Ruillé-Froid-Fonds. Le problème d'après lui c'est la pression mises par les opérateurs téléphoniques ou les entreprises aux gens impactés par ce problème. "Les gens sont soumis à un principe de confidentialité. Ils n'ont pas le droit de dire ce qui leur arrive. Ils sont mis sous silence par l'État, Enedis et tout le système" explique celui qui est technicien de l'eau en Mayenne.

L’association des animaux sous tension a déjà lancé une procédure judiciaire au tribunal administratif de Paris pour obtenir, de la part du ministère de l'agriculture, des études et des résultats d’enquêtes sur les nuisances électriques. Pas une mince affaire d'après maître François Lafforgue, l'avocat des 14 éleveurs. "Les entreprises et les opérateurs téléphoniques se sont organisés à travers le Groupe d'Experts Permanent Électrique pour cacher, plus ou moins les cas d'éleveurs en France qui ont connu des difficultés de ce type. Il y a manifestement une volonté d'opacité de ces grands groupes accompagné par le ministère de l'Agriculture" déclare François Lafforgue.

Les dossiers des 14 éleveurs sont actuellement constitués pour pouvoir lancer une procédure judiciaire auprès des procureurs de la République dans les départements concernés, ce qui n'est donc pas le cas de la Mayenne pour le moment.