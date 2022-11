Anti-bassines : "Où cela va-t-il s'arrêter ?" demande le président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres

Grippe aviaire, prix de l'énergie et réserves de substitution. Trois semaines après la manifestation anti-bassines de Sainte-Soline contre le projet de 16 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise et alors qu'une nouvelle date de grand rassemblement a été fixée par les opposants au 25 mars 2023, Jean-Marc Renaudeau, le président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres est revenu sur le sujet ce lundi 21 novembre.

ⓘ Publicité

"Bassines non merci mobilise des citoyens de bonne foi sur des mensonges", dénonce Jean-Marc Renaudeau, le président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, engagée aux côtés de la Coop' de l'eau dans ce projet. Une fois toutes les réserves construites, "les irrigants ne prendront dans le milieu l'été que le tiers de ce qu'ils ont consommé en 2015. Le niveau des nappes et des rivières remonteront, une étude du BRGM le démontre", assure-t-il.

Autre argument qu'il réfute, "le maïs grain représente 80% de la surface irriguée. Alors oui, il y a 20 ans. Aujourd'hui ce n'est plus que un tiers". Le président de la chambre d'agriculture cite l'exemple de la Vendée où sont construites "25 réserves sur un même territoire de plaine calcaire. Avec un recul de plus de 10 ans on voit un développement de l'agriculture bio". Et met en avant les gains pour le milieu. "En amont du marais poitevin, le niveau des nappes et des rivières est relevé".

Réduction des pesticides : "plusieurs chemins pour y aller"

Le protocole d'accord signé en 2018 prévoit que la construction des réserves s'accompagne de contreparties des agriculteurs en matière de pratiques agricoles, notamment une réduction des pesticides de 50%.

Sur les 70 exploitations concernées par la première tranche des réserves, soit six bassines, 10% s'engagent pour une réduction de l'IFT, l'indice de fréquence des traitements. Aucun des agriculteurs raccordés à la première réserve, celle Mauzé-sur-le-Mignon, ce qui est pointé des doigt par des défenseurs de l'environnement. "Mais d'autres actions vont dans ce sens-là", insiste Jean-Marc Renaudeau qui cite le choix de passer en agriculture bio, l'utilisation de matériel alternatif pour les mauvaises herbes, la rotation des cultures... "On tiendra les objectifs, il y a plusieurs chemins pour y aller, des chemins qui s'additionnent".

L'observatoire des pratiques agricoles, un outil qui permet de recenser et suivre les engagements de la profession a été lancé début mai, il est en ligne .

Violence dénoncée

Le président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres qui dénonce également l'usage de la violence dans les manifestations. "C'est un rapport de force mais qui tape le plus fort ? Aujourd'hui le monde agricole ne bouge pas et je remercie l'ensemble de mes collègues. Ça a été Sainte-Soline, on a connu Épannes, Mauzé. De la violence à chaque fois. Des opposants qui nous disent qu'ils sont non violents mais à chacune de leurs grandes manifestations on voit les dégâts y compris sur le matériel et les forces de l'ordre. Mais où cela va-t-il s'arrêter ?", demande-t-il, rappelant que le protocole a été validé par une majorité d'acteurs.