Crise : Antony Feissat, Président des Jeunes Agriculteurs 87 veut un blocage des prix du Gazole Non Routier

Des agriculteurs corréziens de la Coordination rurale ont manifesté ce jeudi soir à Tulle, pour demander des mesures face à l'explosion des tarifs des carburants agricoles, et celle aussi des matières premières. Anthony Feissat, Président des Jeunes Agriculteurs de Haute-Vienne, partage ces inquiétudes. Invité ce vendredi matin de France Bleu Limousin, il a notamment indiqué que le prix du litre du GNR, le gazole non routier qui sert pour les tracteurs, est "aux portes des 2 euros", soit un prix qui a doublé en un mois et demi, "avec une disponibilité qui est compliquée" a-t-il poursuivi, "des volumes qui sont contingentés, où on n'a pas forcément les volumes demandés. Et là, on va arriver dans une période de reprise des travaux de semis, de futures récoltes".

On nous tient au courant du prix quasiment une heure avant la livraison, souvent le soir pour le matin ou le midi pour l'après midi

"Il y a une quinzaine de jours quasiment entre la date de commande et la date de livraison, avec un prix qui n'est pas fixé à la commande comme il pouvait l'être il y a quelques temps. On nous tient au courant du prix quasiment une heure avant la livraison, souvent le soir pour le matin ou le midi pour l'après midi" a déploré Anthony Feissat, "ce n'est pas tenable".

"Les trésoreries sont quand même très tendues. On sort de trois grosses années de sécheresse, une crise économique où on vend très mal nos productions. Là, on avait un petit regain d'espoir avec une légère hausse sur nos produits. Et là, d'un coup, d'un seul, on sort de quatre ans de crise et on n'a pas eu le temps de se relever pour assumer une autre crise mondiale" a-t-il également expliqué.

La solution ? Un prix bloqué à 1 euro le litre pour le GNR

D'autant qu'il n'y a pas que la question du carburant. "Le prix du blé s'envole avec des pénuries qui vont être quasiment inévitables" a-t-il dit. Anthony Feissat s'est aussi inquiété des décisions géopolitique en cours ou à venir en souhaitant qu'elle "n'amputent pas la souveraineté alimentaire" craignant que ce soit "encore l'agriculture qui soit le dindon de la farce" et souhaitant des "décisions fortes pour nous soutenir avec un prix bloqué du prix du GNR en disant voilà, on met une limite, peut être 1 euro", prônant enfin pour l'avenir la mise en place d'un prix fixe, "comme le gaz qui ne peut passer un seuil. Ce serait pas mal pour nous, pour sécuriser la profession" a-t-il conclu.