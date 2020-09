Anzême : la microbrasserie la Kreuze se lance dans la vente de bières artisanales

La microbrasserie la Kreuze vient d'ouvrir ses portes à Anzême. Elle propose trois bières locales et artisanales fabriquées à partir de houblon et de malt biologiques. C'est le fruit d'une année de travail d'un couple de Creusois.

Une nouvelle microbrasserie vient d'ouvrir en Creuse ! La Kreuze se lance à Anzême. C'est le fruit d'une année de travail pour Adeline Beaujoin et Toni Da Silva Costa. Depuis moins d'une semaine, le couple propose trois bières creusoises, artisanales, non filtrées et fabriquées à partir de malt bio et de houblon cultivé dans leur jardin aux Forges.

"A la base on devait faire de la bière pour nous"

Au départ, leur bière n'était pas destinée à la vente : "Ça s'est un peu décidé au dernier moment. A la base on était parti pour faire de la bière pour nous et ça s'est transformé en projet professionnel" explique Adeline. Il a fallu un peu de temps et de travail pour en arriver au résultat final : "Les recettes sont très difficiles à mettre en oeuvre. Il y a un panel et des paramètres qui peuvent être tellement variés dans la bière qu'avant d'arriver à quelque chose qu'on souhaite, ça prend un an" indique Toni.

Une bière fabriquée à la maison à partir d'un houblon cultivé dans le jardin

C'est Adeline qui fabrique les bières de A à Z : une blonde, une IPA (Indian pale Ale) et une bière qui va changer tous les deux mois. "Pour l'instant c'est une ambrée et dans deux mois ce sera autre chose ! " dit-elle sans révéler pour autant la prochaine recette ! "Comme j'ai des petites cuves (120 litres), pour s'éclater et pour ne pas avoir de routine on a décidé de faire ça."

Première dégustation devant la maison à Anzême © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Toni s'occupe de la communication et de faire pousser le houblon dans le jardin : "Notre houblon est américain, anglais ou allemand au départ et il est cultivé ici de manière naturelle, puisqu'on ne met aucun produit dessus. Et il montre des croissances assez spectaculaire cette année !" En plus de la brasserie, le couple continue ses activités. Toni travaille au département et Adeline créé des bijoux.

Pour la première production, 1200 litres environ, ils vendront tout en direct depuis les Forges à Anzême. Avec la situation sanitaire, il est aussi possible de commander ses bières en amont et de venir les récupérer sur place.