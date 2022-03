AOC Moselle : la familles viticulteurs s'agrandit grâce au nouveau groupement foncier

Sans le coup de pouce du nouveau Groupement Foncier Viticole de l'AOC Moselle, Romain L’Orphelin n'aurait jamais pu installer sa propre exploitation. Auparavant employé dans un domaine luxembourgeois, ce mosellan d'Hombourg-Budange est l'un des premiers, avec Xavier Briquet du domaine "Les 3 bouteilles" à Amnéville, à profiter de cette nouvelle structure qui vient de voir le jour dans le paysage viticole du département.

Facilitateur

Ce CGV, dont l'assemblée constitutive se tenait ce jeudi 10 mars à Metz, devient l'un des outils principaux pour étendre l'appellation dont la production annuelle (300.000 bouteilles par an avec 16 vignerons) ne suffit pas à satisfaire la demande. "Ce CGV, c'est un ensemble d'hommes qui réunissent des capitaux pour acheter du foncier et qui le louent ensuite à des viticulteurs pour s'étendre ou s'installer" décrit Norbert Molozay, exploitant du Château de Vaux et président de l’Organisme de Défense et de Gestion de l’AOC Moselle. Ainsi, le CGV se porte acquéreur de 5 hectares, pour 486.000 euros. Romain L’Orphelin loue 2,46 ha, et Xavier Briquet 0,36 ha. Deux domaine vont aussi s'étendre : le Domaine Sontag sur 1,04 ha et le Domaine du Stromberg sur 0, 81 ha.

Foncier trop cher

Car trouver des terres à exploiter est le nerf de la guerre, et pas le moindre des soucis. "Le foncier existe, malheureusement il est en friche et puis les propriétaires ne sont pas forcément vendeurs. Les prix sont assez onéreux, prohibitifs" poursuit Norbert Molozay. "Moi je pars de zéro, la location c'est donc une bonne option" confirme Romain L’Orphelin. L'appellation approche donc dorénavant les 80 hectares de vignes plantées. Le potentiel pour s'étendre est encore énorme puisque l'aire de délimitation de l'AOC Moselle s'étend sur 670 hectares.