AOC Moselle : "les vins qu'on fait aujourd'hui sont différents par rapport à il y a vingt ans"

La grande fête avant d'entendre la musique des sécateurs. Les vignerons de Moselle organisaient ce dimanche leur traditionnelle fête à Marieulles-Vezon pour faire découvrir et gouter leurs vins aux curieux.

Changement climatique

Une fête en forme d'anniversaire puisque l'AOC Moselle célèbre ses 10 ans d'existence (avec un de retard à cause de la crise sanitaire) au cœur d'une où la météo n'a pas épargné les parcelles. "C'est un millésime comme on aimerait ne pas en avoir tous les ans" concède Norbert Molozay, exploitant du Château de Vaux et président des vignerons de Moselle. Comme beaucoup d'autres régions viticoles de France, la Moselle n'a pas échappé aux pluies abondantes du printemps et de l'été. "On a perdu beaucoup de raisin, maintenant on espère un beau mois de septembre pour sauver la qualité du millésime" poursuit Norbert Molozay qui analyse les effets du changement climatique sur les vins qu'il produit. "Les vins qu'on fait aujourd'hui sont différents à il y a vingt ans. On a gagné en maturité, on a plus d'alcool dans nos vins, plus de sucre, plus de concentration."

à lire aussi Dans les Côtes de Toul, les viticulteurs aux petits soins pour éviter le développement du mildiou

Grandir encore

Des rouges, des blancs, des pétillants qui comptent désormais et qui se sont fait une place dans le paysage viticole français, grâce à cette AOC acquise en 2010. "Elle nous a ouvert des portes qui nous étaient fermées jusqu'à présent" constate le viticulteur, "on a plus de visibilité donc on vend plus et mieux notre vin." Mais à côté de ses puissantes voisines alsacienne, bourguignonne et champenoise, l'AOC Moselle ne compte que 70 hectares cultivés en vignes, alors que l'ère de l'AOC s'étend sur 670 hectares. S'étendre et planter de nouvelles parcelles est donc "l'enjeu majeur des 10, 20 prochaines années." Reste à convaincre les propriétaires de ces terres de les vendre, ce qui n'est pas une mince affaire. "Beaucoup pense que ces terrains seront constructibles. Or ils ne le seront jamais puisqu'ils sont classés en AOC et ils n'ont pas la valeur de ce qu'ils espèrent parfois en toucher." Et il est impossible pour les viticulteurs de les acheter à prix d'or qui devront ensuite effectuer un travail colossal pour les rendre à leur vocation. "Il faut que ça change" martèle Norbert Molozay qui y voit la condition indispensable pour attirer les jeunes vignerons souhaitant s'installer. Des novices qui se lancent tous en agriculture biologique.

Ecouter - Norbert Molozay, exploitant du Château de Vaux et président des vignerons de Moselle, invité de France Bleu Lorraine