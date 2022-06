Aouste-sur-Sye : Marc Fesneau ministre de l’Agriculture auprès des producteurs drômois

Entouré d'une trentaine d'acteurs du monde agricole, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a fait le tour de l'exploitation de Laurent Faure, agriculteur et éleveur d'Aouste-sur-Sye (Drôme), près de Crest. Accompagné de Célia de Lavergne candidate aux élections législatives sur la troisième circonscription de la Drôme, le ministre venu la soutenir constate une production particulièrement avancée cette année chez cet agriculteur.

La sécheresse n'a pas épargné les sols de son exploitation de plantes aromatiques. Laurent produit plusieurs variétés de lavandes. Cette année elles sont en avance de dix jours. La plaine de Valence est en alerte renforcée à la sécheresse, l'utilisation de l'eau est limitée. Pourtant cet agriculteur doit semer. Pour arroser, il utilise l'eau de la Drôme mais depuis que l'affluent a été placé en alerte renforcée Laurent ne peut plus pomper autant qu'il en a besoin.

Marc Fesneau le ministre de l'agriculture entouré de la candidate aux législatives Célia de Lavergne et du président de la chambre d'agriculture de la Drôme Jean-Pierre Royannez © Radio France - Lucile Auconie

La politique du gouvernement actuel consiste à déterminer les volumes d'eau mobilisables sans menacer le milieu. Mais juste à côté, Grégoire Emmanuel, agriculteur à Allex interpelle le ministre de l'Agriculture : "quand nous arrivons à 40 % de restriction d'eau, nous sommes obligés d'anticiper. Je m'explique, lundi et mardi je ne peux pas me servir en eau, et bien dans ce cas j'anticipe et je me sers dès aujourd'hui même si ma plante n'a pas encore besoin d'être arrosée. Vous voyez comme ce système peut être contreproductif."

Selon le ministre de l'Agriculture il faut territorialiser cette problématique. C'est-à-dire qu'il faut faire du cas par cas : "les mêmes mesures de restrictives ne peuvent pas s'appliquer partout" explique Marc Fesneau. Les participants à cette visite ministérielle ont fait remonter d'autres problématiques : la lutte face aux attaques de loups de plus en plus répétitives et l'augmentation des prix des matières premières.