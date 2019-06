Apidays : tout ce que vous voulez savoir sur l'incroyable vie des abeilles

Jusqu'à ce dimanche se déroulent les Apidays, une sorte de fête de l'apiculture qui permet d'en savoir plus sur cet insecte qui est un excellent indicateur de la biodiversité et de l'état de la nature.

Halluin, France

Il est tombé dans le miel quand il était petit. Yvan Hennion travaille dans l'apiculture depuis l'âge de 15 ans. Agé aujourd'hui de 50 ans, ce responsable apiculture au sein de la FDSEA, aime transmettre sa passion à commencer par ses enfants qui exercent le même métier.

1 000 reines élevées chaque année

Particularité de cette exploitation familiale, on y élève des abeilles reines. Elles viennent du Luxembourg et du Danemark puis sont reproduites dans un laboratoire avant d'éclore et de grandir dans un champ, à deux pas de la frontière belge. Ces reines sont ensuite vendues à d'autres apiculteurs un peu partout en France.

Un apiculteur utilise un enfumoir pour distraire les abeilles au moment d'ouvrir la ruche © Radio France - Stéphane Barbereau

Production divisée par deux à cause de la pluie

La météo fraîche, pluvieuse et venteuse depuis deux semaines dans le Nord entraîne une forte baisse de la production de miel dans les ruches indique Yvon Hennion :

On est - 50% par rapport à la moyenne.

Un cadre sortie d'une ruche avec des centaines d'abeilles dessus © Radio France - Stéphane Barbereau

Privées de sortie de ruche, les abeilles essaiment dans leur petite maison artificielle en bois, c'est-à-dire qu'elles divisent la ruche en plusieurs essaims, ce qui diminue fortement leur "productivité". Il faut compter une reine par ruche et entre 25 000 et 60 000 abeilles qui peuvent parcourir jusqu'à 3 kilomètres autour pour aller butiner les fleurs. Espérance de vie d'une abeille : 30 jours (en saison) à 6 mois (l'hiver). Une reine peut vivre jusqu'à 5 années.

Une reproduction très délicate

La ruche se compose d'une reine, de milliers d'abeilles femelles ouvrières et d'abeilles mâles appelés les faux bourdons qui restent dans la ruche et ne servent qu'à féconder la reine. Un accouplement fatal aux mâles qui ne survivent pas à cet effort physique qui ne peut se produire que l'après-midi, lorsque le soleil est au plus haut et en l'absence de vent. Il fait dire que l'appareil reproducteur de l'abeille mâle peut représenter, en érection, jusqu'à la moitié du corps !

INFOS PRATIQUES

A Ardres, ce samedi 15 juin, l'Unaf (Union Nationale des Apiculteurs de France) organise une journée d'animations gratuites avec quizz, exposition et dégustation de miels, de 10h à 18h.

Il y a d'autres animations à Béthune et Bainghen.