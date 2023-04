Après 200 ans de parenthèse, des vignes sont plantées à l'abbaye de Fontenay

Plus de 200 ans après la fin de son activité agricole et viticole, l’abbaye de Fontenay se relance dans la culture de vignes. La parcelle est située à 290m d’altitude en plein milieu de la forêt. "Plus Belle la Vigne" a suivi les différentes étapes de cette nouvelle aventure.

L'abbaye de Fontenay en Côte-d'Or est debout depuis plus de 900 ans. A l'origine ce sont les moines cisterciens qui ont construit ce monument. © Maxppp - Tardivon JC L'histoire se répète ... ... et pour une fois c'est une excellente nouvelle ! Planter des vignes en Bourgogne c'est déjà un événement. Alors quand la parcelle choisie a 900 ans d'histoire ça devient une légende. La nouvelle plantation de 2023 serait pile à l'endroit de la toute première vigne plantée par les moines dans les années 1120. On peut imaginer qu'au 12e siècle, les conditions météo étaient tout aussi idéale qu'aujourd'hui pour la plantation. ⓘ Publicité loading Evrard de Montgolfier, co-propriétaire de l'abbaye de Fontenay © Radio France - Eddy Cohen Vigneron du futur En ce mardi 4 avril 2023, c'est l'avenir qui s'écrit sur cette parcelle enclavée de la forêt domaniale. Aux côtés d'Evrard de Montgolfier fraîchement diplômé "vigneron", il fallait un vrai spécialiste de la plantation de vignes. Il s'appelle Antoine Jobard. Antoine Jobard, vigneron du futur domaine l'abbaye de Fontenay en charge de la 1ère plantation de vignes © Radio France - CM loading Délicat et bio Le 12e siècle et l'époque des moines cisterciens sont bel et bien résolus. Pourtant, l'équipe de planteurs travaille à la main. Un pied de vigne est planté toutes les 5 minutes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'équipe de planteurs n'est pas du tout bourguignonne. Il y a une bonne raison à cela ... Frédéric Munoz, spécialiste dans la plante de vignes en Bourgogne et Evrard de Montgolfier, co-propriétaire de l'abbaye de Fontenay © Radio France - Eddy Cohen Les plants de vignes recouverts de cire prêts à se faire enterrer à l'abbaye de Fontenay © Radio France - Eddy Cohen loading 40 à 50 années Ce serait la durée de vie idéale pour ces 20 000 pieds de vignes plantés à l'abbaye de Fontenay . L'objectif n'est évidemment plus de produire du vin de messe mais bien des millésimes de terroir à vendre ensuite aux visiteurs de l'abbaye. loading Les câbles tirés par les planteurs sur la parcelle toute neuve de l'abbaye de Fontenay © Radio France - Eddy Cohen Chardonnay et Pinot noir Ce sont les 2 cépages choisis pour produire du vin à l'abbaye de Fontenay. La parcelle est entièrement plantée en bio. Mais d'où vient cette idée ? Elle serait née dans la tête d'Evrard de Montgolfier alors coincé dans le monument historique pendant le premier confinement en 2020. Les planteurs de Frédéric Munoz en plein travail dans la future vigne de l'abbaye de Fontenay © Radio France - Eddy Cohen loading