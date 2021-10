Après avoir récolté plus de 88 000 euros de dons, cet éleveur de l'Indre n'est toujours pas sorti d'affaire

Jean-François Goumain, éleveur de vaches laitières dans l'Indre, a jusqu'au 31 décembre pour sauver son exploitation. Après avoir récolté plus de 88 000 euros de dons, il n'est toujours pas sorti d'affaire, et met en cause l'administration.

C'est un éleveur laitier dont le combat avait provoqué une vaste vague de solidarité : Jean-François Goumain, agriculteur à Anjouin (Indre) est toujours en difficulté. Il a jusqu'au 31 décembre pour éviter la liquidation totale de son exploitation. Il avait lancé un appel aux dons en ligne, qui lui a permis de récolter plus de 88 000 euros, notamment après avoir témoigné dès le mois de mai sur France Bleu Berry. Malgré cela, il est encore loin d'être sauvé, et dénonce notamment l'attitude des administrations.

Les passeports pour les veaux bloqués

Jean-François Goumain met notamment en cause le GDMA, le Groupement de défense des maladies, qui accorde les passeports qui permettent de revendre les veaux. L'organisme refuserait de délivrer ces passeports à l'éleveur, car il leur doit de l'argent. Une source de revenus en moins pour Jean-François Goumain, qui en appelle désormais au préfet pour l'aider dans ce dossier. L'agriculteur cherche également un avocat pour l'aider à plaider sa cause.

"Je suis toujours en liquidation judiciaire, avec une date butoir du 31 décembre. Si je n'ai pas réussi à trouver suffisamment d'argent pour négocier avec la justice et bien ils vont tout prendre, et tout ce que les gens ont fait pour moi sera anéanti à rien. Ca n'est pas possible" proteste l'éleveur, qui possède 130 vaches dans son élevage. Il estime qu'il lui faudrait près de 50 000 euros de plus pour éviter la liquidation.

Jean-François Goumain se bat pour sauver ses 130 vaches © Radio France - Manon Klein

Un élan de générosité qui lui a permis de poursuivre jusqu'ici

Si Jean-François Goumain est particulièrement remonté contre diverses administrations qui se montreraient peu compréhensives, il salue la générosité de ceux qui lui sont venus en aide : "Ils m'ont sauvé la vie. La mienne, et celles de mes animaux, c'est sûr" s'exclame l'éleveur laitier. Avec l'argent de la cagnotte, il a pu acheter de la nourriture et des médicaments pour ses vaches, mais il a également pu réparer du matériel. Une aide précieuse donc, mais qui ne suffira pas à elle seule à sauver l'exploitant, criblé par près de 500 000 euros de dettes au total.