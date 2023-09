Après des années difficiles la récolte de pommes s'annonce plutôt bonne dans le Nord Pas de Calais

Au milieu de ses huit hectares de poiriers et pommiers qui affichent des nuances de rouge, Hubert Deusy a plutôt le sourire car après une série d'années difficile, un début d'année compliqué avec le froid et la pluie qui ont rendu la pollinisation compliquée, la récolte est plutôt bonne "on a bien profité des pluies donc on a des bons calibres, le soleil qu'on a eu avant a permis de développer un peu le taux de sucre donc c'est plutôt une belle et bonne récolte".

Le seul petit souci lié à la météo ce sont les grosses chaleurs des 15 derniers jours qui ont empêché la coloration des pommes, sur la trentaine de variétés, certaines sont encore vertes, et Hubert constate aussi des "coups de soleil" sur certaines pommes marquées par "des auréoles". Des fruits qui risquent de ne pas bien se conserver et qui vont donc partir pour faire du jus.

Une production qui s'adapte au changement climatique

Si cette année a été plutôt tranquille, Hubert s'adapte depuis plusieurs années au changement climatique, il a par exemple installé des filets anti grêle et va investir dans un dispositif anti gel. Il choisit aussi maintenant des variétés plus tardives, et devrait même se lancer dans l'abricot l'année prochaine.

Entre les rangées de pommiers 5 saisonniers cueillent les fruits aidés par une machine, ils n'ont plus de panier ou d'escabeau depuis 2014, Hubert a acheté une machine qui permet de limiter les charges et les éventuelles chutes.

De quoi limiter la pénibilité de la cueillette pour Jennyfer et Gislaine qui cueillent avec entrain et sourire les pommes.

Une fois récoltées les pommes partent à la calibreuse qui va les trier en fonction de leur poids avec 6 sorties possibles. Elles sont ensuite mise en sachet ou en caisse avant de partir pour le frigo pour assurer une meilleure conservation.

Et pour limiter les frais de la crise énergétique, Hubert va devoir encore s'adapter, il va installer des panneaux photovoltaïques pour faire tourner ses frigos en toute autonomie.

Pour découvrir l'exploitation rdv les 23 et 24 septembre pour les vergers ouverts au verger d'Epinoy . Un verger qui propose aussi de la libre cueillette jusqu'à fin octobre.