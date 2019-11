Après des vendanges solidaires à Contz-Lès-Bains, le viticulteur Claude Sontag sanctionné

Contz-les-Bains, France

Le coup de massue pour le viticulteur de Contz-Lès-Bains Claude Sontag. Il a reçu mi-octobre un redressement de 6.000 euros de la MSA, la mutualité sociale agricole. Il n’a pas fait de déclarations d'embauches l'an dernier lorsque des amis étaient venus faire ses vendanges gratuitement par solidarité.

à lire aussi EN IMAGES - Des vendanges solidaires à Contz-les-Bains pour aider la famille Sontag

Trois mois plus tôt, Claude Sontag venait de perdre quelques 20.000 bouteilles de valeur, des vins de garde. Cela représente une année de production. Du matériel avait également brulé. Alors, quand il a découvert le mois dernier ce courrier de la MSA : "J’ai ressenti du dégoût et de l’incompréhension. Plein de gens sont venus me donner un coup de main, je n’allais pas les retoquer. Mais au final, on marche sur la tête".

Un appel à la MSA mais pas de trace écrite

Claude Sontag assure avoir passé un coup de fil à la MSA pour demander s'il fallait faire comme d'habitude une déclaration d'embauche, même si la quinzaine de bénévoles ne réclamaient aucun salaire. Il affirme qu’on lui a répondu que ce n’était pas nécessaire. Il avait suivi le conseil de Jean-Marie Leisen, le président l'an dernier de l'association des viticulteurs de Moselle : "Il aurait dû faire un courrier officiel pour garder une trace écrite, c’est un peu regrettable. Certes, il y a la loi, mais il faut tenir compte également de l’application de la loi en fonction du contexte".

Face aux épreuves qui s'accumulent, Claude Sontag a décidé de choisir ses combats, il a préféré privilégier le travail sur son domaine plutôt que de faire une réclamation auprès de la MSA. France Bleu Lorraine a contacté le service contentieux de la MSA de la Lorraine, mais notre sollicitation est restée sans réponse.

La vie continue au domaine Sontag, les pinots gris et noirs des vendanges de cette année s'annoncent prometteurs confie Claude Sontag. En revanche les quantités sont plus faibles à cause de la météo de cette année.