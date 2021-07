Après quasi deux ans de travaux, le port de Barneville-Carteret a un nouveau visage

C'est un projet qui était en réflexion depuis des années. Les élus de Barneville-Carteret et du département de la Manche souhaitaient augmenter le nombre de place de port, sans consommer des espaces naturels, entrainer des aménagements et des coûts trop importants. Il a donc été décidé d'allonger le port de plaisance, jusqu'au pôle nautique, où se trouvait une zone de mouillage. Après 20 mois de travaux, retardé d'un an par la crise sanitaire, le nombre de places aux pontons vient de passer de 360 à 702.

"C'est une véritable satisfaction. Ce projet peut paraitre impressionnant, mais c'est un chantier très simple, qui ne touche pas à l'environnement, qui fait que le chenal est en eau, sans bouleverser quoi que ce soit", explique Jean Morin le nouveau président du Département, anciennement en charge des infrastructures. Le nouveau port a été inauguré lundi soir.

"Le port était trop petit pour être rentable"

Concrètement, les travaux ont débuté en septembre 2019. L'objectif, c'était de résoudre la problématique de la marée. Avant, les bateaux au mouillage touchaient le sable lorsque la mer était basse, sur cette zone. Il fallait donc créer un bassin permanent. Pour ce faire, 75 000 m3 de sédiments ont été dragués afin nettoyer la zone et disposer de plus de profondeur. Il a également été décidé de remplacer la porte battante à l'entrée du chenal et de l'avancer Désormais, le niveau d'eau ne baisse quasi plus.

Une fois ces aménagements réalisés, 75 pieux ont été installés à partir de janvier, avant l'arrivée des 300 mètres de pontons, puis des recordages en eau et en électricité.

Gérard Gavory, le préfet de la Manche, David Legouet, maire de Barneville-Carteret et Jean Morin, le président du département, ont inauguré lundi le nouveau port. © Radio France - Raphaël Aubry

Les ouvrages ont été terminés le mois dernier. "Cet aménagement résout trois problèmes, pointe Pierre Géhanne, ancien maire, qui a porté le projet lors du dernier mandat. Déjà, il y a plus de place. Le port était trop petit pour être rentable. C'est à dire qu'on payait les frais de fonctionnement, mais par contre, on ne pouvait pas investir ou faire même le gros entretien. Ensuite, on avait un énorme problème d'odeurs sur le port, avec le bassin en eau, c'est résolu. Et puis il y a la base nautique. On devait leur donner des horaires d'ouvertures plus importantes, avec un plan d'eau permanent."

À cela s'ajoute, la possibilité d'accueillir de plus gros bateaux dans le port, de près de 60 pieds. Les pécheurs pourront également s'abriter dans le port, en cas de tempête.

95% des nouveaux pontons déjà occupés

Un véritable changement pour Barneville-Carteret, avec forcément un intérêt économique et d'attractivité. Toutefois, de nouvelles places ne va pas régler le problème des listes d'attente. En général, il faut 10 ans de patience à Barneville-Carteret. 95% des nouveau anneaux sont déjà pris.

"Avant les travaux, on avait 900 personnes en attente. Et au fil de l'eau avec l'avancée des travaux, on s'est retrouvés autour de 1 100, explique Olivier Lemaignen, directeur de la Société publique locale (SPL) des ports de la Manche. Concernant les petites places surtout, on a pas pu répondre à tout le monde." Une dizaine d'anneaux pour des bateaux de 10 à 12 mètres sont toutefois encore libres.