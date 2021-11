Faut-il renoncer à la chasse en battue sur le territoire de l'ours dans les Pyrénées ?

L'accident en Ariège entre un chasseur et un ours relance le débat sur la présence de l'animal dans les Pyrénées.

Après l'accident entre un ours et un chasseur en Ariège, les défenseurs de l'ours rappellent que l'ours brun d'Europe n'attaque pas délibérément l'être humain. Ce samedi, un homme de 78 ans qui participait à une battue aux sangliers dans une zone très difficile d'accès du massif du Couserans en Ariège, a été gravement blessé par une ourse. Ses jours ne sont plus en danger. L'ourse a été abattue par le chasseur. Pour le Fond d'Intervention Eco-pastoral ( le FIEP), cet accident est le résultat des traques en battue.

"Lors des battues, les chasseurs doivent s'adapter pour laisser une échappatoire à l'ours" - Gérard Caussimont

"Sans doute cette ourse a voulu défendre ses petits", explique Gérard Caussimont, spécialiste de l'Ours. "Lorsqu'on chasse en battue, on fait une traque, on fait en sorte de coincer les animaux. Il est évident que le nombre d'ours augmentant, un jour ou l'autre, il devait arriver qu'un ours, ou une ourse avec ses petits, arrivent sur un poste où il y a un chasseur. L'ourse s'est certainement sentie coincée, _elle a eu peur pour ses petits et à ce moment là, elle peut effectivement charger_. Les chasseurs doivent s'adapter et adapter leur positionnement lors des battues pour laisser une échappatoire à l'ours."

Pour le FIEP, la cohabitation entre l'homme et l'ours ne peut pas être remise en cause par cet accident. "Les sangliers, les chiens et les vaches tuent et blessent aussi des humains tous les ans sans qu'on remette en cause leur présence", rétorque le Fond d'Intervention Eco-pastoral.

De leur côté, les chasseurs estiment que ce n'est pas eux de changer leurs habitudes de chasse. "Ce n'est pas à nous de revoir notre organisation. Les ours, ce n'est pas nous qui les avons lâchés. Il fallait penser aux conséquences quand il y a eu les premiers lâchés d'ours", répond le président de la fédération de chasse des Hautes-Pyrénées. Jean-Marc Delcasso interroge : "que fait l'équipe Ours? Le réseau Ours? Normalement chez nous, dans les Hautes-Pyrénées, cette équipe est censée me prévenir de la présence de l'ours sur un secteur, et à ce moment là, dans ce secteur, nous n'organisons pas de battue. Donc je demande qu'a fait le réseau Ours en Ariège? Pourquoi cette femelle était là avec ses petits et pourquoi les chasseurs n'ont pas été prévenus? Il faut arrêter de montrer du doigt le monde de la chasse."