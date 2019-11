Côte-d'Or : stigmatisés et pointés du doigt, des agriculteurs lancent l'agriloving

Bourgogne-Franche-Comté, France

Responsables de tous les maux, pointés du doigt pour la pollution, la malbouffe, le maltraitance animale, les pesticides. Des agriculteurs bourguignons se rebiffent et font leur propre pub ! Ce jeudi, ils lancent une campagne notamment avec leur site internet agri-loving, sur les réseaux sociaux avec le mot clé #agriloving, que l'on peut traduire par "l'amour de l'agri".

"C'est l'inverse de l'agribashing" - François-Xavier Lévêque, agriculteur côte-d'orien

Ils sont 25 agriculteurs à porter ce projet, dont François-Xavier Lévêque, agriculteur à Bressey-sur-Tille, membre des jeunes agriculteurs de Côte-d'Or. "L'agriloving c'est l'inverse de l'agribashing qui devient de plus en plus virulent et diffuse des idées reçues voir mensongères, explique-t-il. On veut expliquer nos pratiques et mettre en valeur les hommes et les femmes qui font le milieu agricole."

Des raisons d'aimer nos agriculteurs ?

"Un agriculteur on en a besoin trois fois par jour : au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner. Pour nous c'est le plus beau métier du monde car on nourrit des citoyens, on le fait de la manière la plus durable et la plus saine possible. On va essayer de vous démontrer tout cela," ajoute François-Xavier Lévêque. Pour les rencontrer, leur poser des questions, ces agriculteurs sont présents à la Foire de Dijon sur le stand "A la ferme Côte-d'Or", de jeudi à dimanche.

Retrouvez l'une des vidéos tournées pour la campagne. Celle-ci prône la féminisation du métier.