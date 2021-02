Après l'épisode de gel de mars 2020, les agriculteurs vauclusiens peuvent se faire indemniser

Les producteurs de fruits de Vaucluse vont être indemnisés, s'ils ont été touchés par l'épisode de gel de mars 2020. Plus de 80 communes sont concernés par le caractère de calamité agricole. Le gel avait endommagé les arbres fruitiers et diminué les récoltes.

Le caractère de calamité agricole vient d'être reconnu par l'Etat pour plus de 80 communes de Vaucluse, un peu partout dans le département, autour d'Avignon, dans le Ventoux, le Luberon et le Comtat Venaissin notamment. Il s'agit de l'épisode de gel survenu en mars 2020, qui a endommagé les arbres fruitiers et diminué les récoltes.

Sont concernés les cerises, pêches, abricots, nectarines, amandes, figues et prunes. Les agriculteurs touchés peuvent donc prétendre à une indemnisation de la part du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Ils doivent transmettre un dossier à la direction départementale des territoires avant le 31 mars.

Voici la liste des communes concernées :

Althen-les-Paluds, Ansouis, Apt, Auribeau, Avignon, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bédoin, Buoux, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d’Aigues, Cabrières-d’Avignon, Cadenet, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Castellet, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Chateauneuf-de-Gadagne, Crillon-le-Brave, Cucuron, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gordes, Goult, Grambois, Jonquerettes, Joucas, Lacoste, L’Isle-sur-la-Sorgue, La Bastidonne, La Motte d’Aigues, La Roque sur Pernes, La Tour d’Aigues, Lagarde-d’Apt, Lagnes, Le Barroux, Le Beaucet, Le Crestet, Le Pontet, Les Beaumettes, Le Thor, Lioux, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Ménerbe, Méthamis, Mirabeau, Modène, Monteux, Morières les Avignon, Mormoiron, Murs, Oppede, Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Peypin-d’Aigues, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Didier, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-les-Apt, Saint-Saturnin-les-Avignon, Sannes, Saumane-de-Vaucluse, Sivergues, Sorgues, Vaugines, Vedène, Velleron, Venasque, Villars, Villelaure, Villes-sur-Auzon, Robion