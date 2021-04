Après l'épisode de gel, le monde agricole salue le plan de soutien annoncé par Jean Castex à Montagnac

"L'heure est grave. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles". En déplacement à Montagnac dans l'Hérault ce samedi 17 avril, Jean Castex a annoncé un milliard d'euros d'aides pour les agriculteurs touchés par le dramatique épisode de gel qui frappe la France depuis deux semaines, notamment via la création d'un "fonds de solidarité".

Agir vite

"L'Etat doit être à la hauteur de cette catastrophe", a martelé de Premier ministre lors d'une table ronde avec des représentants agricoles et des élus. Il a ainsi décliné plusieurs mesures d'urgence : une année blanche pour les cotisations et charges sociales, des dégrèvements de taxes foncières sur le non bâti, un recours facilité au chômage partiel. Le régime des calamités agricoles va être étendu aux filières qui n'étaient jusque là pas couvertes, notamment la viticulture.

Dans l'attente de ces versements, qui nécessitent de connaître l'ampleur exacte des pertes agricoles, une aide forfaitaire sera accordée, calculée sur la perte de chiffre d'affaires mensuel, "sur le modèle du fonds de solidarité mis en place pour la crise sanitaire". "Il faut agir vite". Pour soutenir dès à présent les exploitations les plus en difficulté, une enveloppe d'urgence sera allouée aux préfets "sous dix à quinze jours".

"Je vous avoue je suis agréablement surprise, reconnaît Sophie Noguès présidente de la FDSEA de l'Hérault. Parce qu'on demandait beaucoup et on est arrivé à des annonces claires. On a les deux genoux à terre et oui ça va nous aider à nous relever."

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Agriculture en visite à Montagnac après l'épisode de gel dramatique du début du mois d'avril © Radio France - Marie Ciavatti

Jérôme Despey, président de la chambre d'agriculture de l'Hérault, en charge de la viticulture à la FNSEA confirme. "Les mesures sont exceptionnelles. Dès lundi nous serons avec le ministre de l'Agriculture pour travailler, filière par filière, sur ce dispositif d'aide. Avoir, dans un moment si difficile, un soutien de cette taille, marque l'ambition de la France de préserver son agriculture. Ce sont ces mots que l'on voulait entendre".

Pertes considérables

Selon ses estimations, un tiers au moins de la production viticole française "sera perdu" à cause du gel, soit environ "deux milliards d'euros de chiffre d'affaires en moins" pour la filière. Pour les fruits, l'AOP pêche et abricots de France estime que la production sera réduite de moitié. Un manque à gagner d'un milliard et demi d'euros.

Aléas climatiques

En visite dans les vignes noircies un peu plus tôt dans la journée, Jean Castex a entendu les inquiétudes d'un jeune viticulteur. François Boineau, fils de vigneron, qui a racheté 45 hectares en 2017, a perdu 80% de sa récolte sur les deux tiers de son exploitation. Même assuré, il aura besoin d'un soutien financier. Mais ce qui l'inquiète le plus "c'est la répétition des aléas climatiques. On a été gelé à 50% en 2017. Il y a le coup de chaud des 45 degrés en 2019 qui a brûlé des vignes et 2021, 80%... Quelles perspectives? On s'inquiète pour l'avenir."

Accélérer la recherche

Ce volet semble avoir été pris en compte. "Ce plan, c'est un acte de foi en l'avenir de l'agriculture", a répondu Jean Castex. Il entend préparer aux enjeux de demain. "Nous allons, au titre du plan de relance, doubler les enveloppes allouées aux recherches sur l'adaptation à long terme changement climatique. Il faut que nous accélérions. C'est aussi l'enseignement de cette crise."

Une crise qui a aussi prouvé - une fois encore - que le régime assuranciel n'était plus adapté. Il sera réformé a dit le ministre en "faisant appel à plus de solidarité nationale". Il a demandé des propositions à ses ministres de l'Agriculture et de l'Economie "dans les jours qui viennent".

