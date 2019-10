Après l'incendie de Rouen, un éleveur de Douai obligé de jeter son lait en attendant les résultats d'analyses

Plus de dix jours après l'incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol de Rouen, les conséquences se font toujours sentir, pour certains agriculteurs du Nord et du Pas-de-Calais, à plus de 200 kilomètres. À Douai, un éleveur de vaches laitières jette sa production, en attendant les résultats des analyses.

À plus de 200 kilomètres de Rouen, les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol, le 26 septembre, se font encore sentir dans notre région. Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont pris des arrêtés interdisant la mise sur le marché de produits agricoles issus d'exploitations installées dans cinq communes : Avesnes-le-Comte, Beaudricourt et Saint-Pol-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais, Villereau et Douai dans le Nord.

Décision prise au nom du principe de précaution : dans ces communes, des habitants ont signalé des traces de suie. Des analyses sont donc en cours pour savoir si elles proviennent du nuage de fumée de Lubrizol, et si elles sont toxiques.

20.000 litres de lait à la station d'épuration

En attendant, les agriculteurs concernés ne peuvent plus rien vendre. C'est le cas de la ferme du Clos de Terre Neuve à Douai. Frédéric Carré va jeter, ce mardi, 10.000 litres de lait produits par ses 70 vaches. Il en a déjà jeté 10.000 la semaine dernière. C'est la communauté d'agglomération du Douaisis qui est venue débarrasser l'agriculteur, qui ne savait que faire de tout ce lait, qui termine désormais à la station d'épuration.

Ce lundi, Frédéric Carré a reçu la visite du sous-préfet de Douai, Jacques Destouches, et du maire de Douai, Frédéric Chéreau. Dans ces cuves est stocké le lait qui sera ensuite détruit. © Radio France - Cécile Bidault

Ce lundi, Frédéric Carré a reçu la visite du sous-préfet de Douai, qui lui a promis le soutien de l'État, pour obtenir des avances de trésorerie auprès des banques, en attendant les indemnisations. "C'est un geste de solidarité nationale", explique Jacques Destouches, "il faut aller vers la levée de doute complète sur les produits consommés par la population".

"Il faut que ça avance, maintenant" - Frédéric Carré

Trois prélèvements ont été réalisés dans la ferme douaisienne, pour vérifier d'éventuelles traces de dioxyne ou de métaux lourds. Frédéric Carré attend les résultats avec impatience : "Cette semaine, on va encore travailler pour jeter notre production, ça fait mal au cœur. Il faut que ça avance, maintenant. Pour nous, les remboursements d'emprunts tombent tous les mois, on ne peut pas attendre six mois".

Les résultats des analyses ne seront pas connus avant la semaine prochaine.