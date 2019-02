Après l'interdiction de tirer l'oie en février, les chasseurs de la Somme attendent "un geste fort du gouvernement"

Amiens, France

"Quand on perd une bataille, on ne perd pas la guerre". Invité de France Bleu Picardie ce vendredi, Thierry Delefosse, directeur de la fédération des chasseurs de la Somme s'est dit déterminé à obtenir un jour le droit de prolonger la chasse aux oies plus tard dans la saison. Cette autorisation, promise par Emmanuel Macron a été cassée mercredi soir par le Conseil d’État.

On a fait tout ce qu'il fallait

Les sages, saisis par plusieurs associations de défense des animaux a en effet suspendu le décret permettant aux chasseurs de tirer les oies et notamment l'oie cendrée en février. Un quota de 4 000 oiseaux avait été fixé au niveau national. "Pour cette année, on a mis toutes les chances de notre côté pour obtenir cette possibilité", explique Thierry Delefosse qui rappelle la création d'une application mobile permettant le comptage des oiseaux tués.

Thierry Delefosse, directeur de la fédération des chasseurs de la Somme © Radio France - François Sauvestre

La fédération des chasseurs estime en effet qu'elle peut tirer les oies dont la population s'est "considérablement agrandie", souligne Thierry Delefosse qui ajoute que "ces oies sont en surnombre et détruites dans les pays nordiques".

Rencontre avec la secrétaire d’État

Pourtant, ce travail n'a pas été suffisant mais les chasseurs restent déterminés et attendent un geste fort du gouvernement. Une délégation de chasseurs de la Somme va d'ailleurs rencontrer Emmanuelle Wargon ce vendredi. La secrétaire d’État à la transition écologique est en visite à Amiens dans le cadre du grand débat national. Une rencontre est prévue en préfecture. "Il est trop tard pour un nouvel arrêté", concède Thierry Delefosse mais le chasseur ne manque pas de demandes à formuler à la secrétaire d’État, notamment sur la loi chasse.