Après l'orage, les vergers en Mayenne font le point sur l'étendue des dégâts

"Franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux." Encore marquée par les orages de ce dimanche, Maud Duverger, gérante depuis 2 ans de la cueillette Duverger à Entrammes, essaye de panser les plaies. Lorsque l'épisode orageux s'est abattu sur ses 4,5 hectares de vergers, elle n'était pas présente sur place. "Là où j'étais, il ne pleuvait pas trop, donc ça allait. Mais quand mon père qui était dans le coin m'a appelée, j'ai compris qu'il se passait quelque chose", explique-t-elle.

Des fruits impactés voire coupés

Alors ce lundi matin, à 7h30, lorsqu'elle s'est précipitée sur place, ça a été la douche froide, notamment sur une allée de poiriers. "J'avais des poires magnifiques, je ne sais même pas s'il va en rester grand chose tellement elles sont abîmées", confie celle qui s'attend à perdre jusqu'à la moitié de sa production. Certains fruits sont par terre, d'autres présentent des traces d'impacts, s'ils n'ont pas tout simplement été coupés par la chute de grêle.

Une cerise coupée par un grêlon. © Radio France - Arthur Blanc

Il faut donc aller vite pour sauver ce qui peut encore l'être, et notamment cicatriser les fruits présentant des plaies à l'aide, comme pour un humain, d'un désinfectant. "C'est un produit à base de cuivre qui est un fongicide", détaille Maud Duverger. Ce dernier a donc été aspergé par un salarié qui a passé la journée à bord d'un tracteur pour faire le tour du domaine.

Privilégier les fruits moches !

Ce week-end, la cueillette Duverger comptait organiser sa première vente de l'année. "Je ne sais pas si j'aurai de quoi tenir les deux jours du coup, ça peut aller très vite." Et en plus, comme la plupart des fruits ont été touchés, il va falloir convaincre les clients. "Je suis contente d'avoir des fruits, mais ils sont moches. Je me demande donc si je vais arriver à les vendre..." En espérant ne pas revivre un nouvel orage dans les jours à venir, dans une exploitation qui avait déjà réussi à traverser sans trop d'encombre l'épisode de gel du mois dernier.