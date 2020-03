Après la canicule de 2019, certains apiculteurs de Lozère seront indemnisés

Les conditions climatiques exceptionnelles de 2019 ont entraîné une baisse importante de la production de miel chez certains apiculteurs de la Lozère : 50% de moins en moyenne pour le département.

À la demande de leurs représentants, la Direction départementale des territoires avait déposé une demande de reconnaissance de calamité agricole. Elle vient d'être acceptée par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. L'arrêté ministériel a été signé le 24 février 2020.

Des indemnisations possibles dans certains cas

Pour prétendre à une indemnisation, seuls les agriculteurs ayant déclaré plus de 70 ruches sont éligibles. Il faut également être titulaire et/ou bénéficiaire d'un contrat d'assurance et justifier de 30% de perte sur la récolte de miel et de 13% de perte économique. Les demandeurs ont 30 jours pour déposer leur demande d'indemnisation à la D.D.T. de la Lozère.