PHOTOS - Après la canicule et les incendies, les agriculteurs du Gard dressent un premier bilan des dégâts

Gard, France

"Comme un coup de chalumeau dans les vignes". Jean-Louis Portal, le secrétaire de la chambre d'agriculture du Gard n'avait jamais vu ça. A Montfrin, où il exploite des vignes, des céréales et des légumes, la chaleur caniculaire a tout simplement fait sécher les grappes sur pied. "Ça peut être aussi la plante qui sèche entièrement. Les feuilles se déshydratent, comme si la vigne se mettait en repos végétatif pour passer son hiver. "

Les arbres fruitiers aussi

Même certains arbres fruitiers ont subi des dégâts, notamment les abricotiers et les pêchers. Quant aux fruits à pépins comme les poires, dont la récolte va démarrer mi-juillet, on constate déjà un arrêt du grossissement des fruits. Tout dépendra donc des conditions météo à venir dans les semaines qui viennent. "Si ça continue dans le sec, il y a de fortes chances que la vigne ne redémarre pas. Si on de la pluie, si on arrive à irriguer, on a des chances que le végétal redémarre." La chambre d'agriculture a d'ores et déjà demandé la mise en place d'une commission "calamité agricole" pour observer ce qui se passe, notamment au printemps prochain.

Des aides pour la trésorerie des agriculteurs impactés

Sans attendre, elle assure que la MSA et les banques se sont engagées pour donner un coup de main aux agriculteurs. La MSA par des reports de paiement de cotisation, les banques par de l'accompagnement en termes de trésorerie.

Développer l'irrigation

Les responsables de la chambre d'agriculture comptent aussi interpeller le ministre de l'agriculture, Didier Guillaume, attendu ce vendredi dans le Gard. Ils souhaitent qu'une réflexion soit menée pour développer plus largement les moyens d'irrigation. " Il va falloir qu'on assouplisse un peu les règles en matière de gestion de l'eau précise Jean-Louis Portal. Là où on ne peut pas développer les réseaux d'irrigation, qu'on accepte de faire des retenues pour qu'on puisse stocker l'eau en hiver et éviter qu'elle ne reparte à la mer. Là où le feu est passé et là où la culture était verte, parce qu'elle était irriguée, le feu s'est arrêté."

Le préfet du Gard doit se rendre ce mardi matin à Montfrin pour constater les dégâts dans les cultures.

