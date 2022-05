Après la grêle en Mayenne, les syndicats agricoles demandent l'état de catastrophe naturelle au préfet

Les orages de vendredi 20 mai ont détruit une grande partie des exploitations agricoles du Sud-Mayenne, surtout dans le canton de Meslay-du-Maine. Des abris pour bêtes ont été abîmés et des cultures entières ont été noyées par la pluie. La FDNSEA 53 et les Jeunes Agriculteurs demandent au préfet de la Mayenne de reconnaître l'état de catastrophe naturelle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Xavier Julien, agriculteur à Saulges et représentant cantonal des Jeunes Agriculteurs, craint que le préfet refuse de reconnaître ce statut spécial, qui permet de venir en aide aux exploitants touchés par les intempéries. "On entend aujourd'hui les maires des communes touchées dire qu'on leur refuse ce statut. Aujourd'hui, la préfecture le refuse parce que la grêle ne rentre pas dans le système. Mais aujourd'hui, sur le terrain, il y a bien des dégâts. Il y a des clôtures, des bâtiments d'exploitation, des maisons détruites et c'est des familles qui souffrent. Ce qu'on souhaite, c'est que le préfet se déplace sur le terrain pour qu'il voit l'ampleur des dégâts."

"Ça fait très mal"

Le représentant syndical veut insister sur les dégâts humains que les orages risquent de causer. "C'est vrai qu'il y a eu des pleurs. La douleur est profonde. Mais la crainte, c'est qu'on ait des gens qui s'isolent et qui souffrent en silence. Et on a peur que ça aille plus loin. Ces orages, c'est certain, c'est encore une superposition de choses qui fatiguent, qui minent le moral. Il y a eu toute la hausse des fournitures d'exploitation, un début de sécheresse. Et puis aujourd'hui, plutôt que d'avoir de l'eau pour sauver les cultures, on a de la grêle pour les casser. Donc voilà, c'est quelque chose auquel déjà on s'y attendait pas trop, surtout pas dans cette ampleur là. Et donc là, ça fait très mal."