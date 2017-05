Après la grêle à Lucey, les vignerons de l'AOC Côtes de Toul demandent l'aide des pouvoirs publics

L'heure des comptes pour les viticulteurs du Toulois touchés par un violent orage de grêle samedi soir. Principal secteur touché, celui de Lucey où 19 hectares sur les 36 plantés sont complètement détruits. Une réunion de crise avait donc lieu ce mercredi avec les élus et les services de l'Etat.

Sur ce coteau ensoleillé, il reste très peu de grappes, c'est David Lelièvre, vigneron, qui dresse le constat entre deux rangs de vignes :

Les branches sont cassées. C'est tout le potentiel de développement de cette année qui est touché. Et l'an prochain, on aura du mal à faire de la vigne parce que les bois sont marqués et ne tiendront pas bien la vigne l'an prochain."

Sur 36 hectares de vignes à Lucey, 19 ont été presque totalement détruits par la vigne. Rémi Welter fait partie des viticulteurs les plus touchés. Il a perdu 80% de sa production après des averses de grêle qui ont duré plus de 40 minutes. Dans sa tête, une question revient, faut-il continuer ou mettre la clé sous la porte ?

Bien sûr qu'on se pose la question. On a des emprunts, on a gagé nos maisons. Donc on sait quel est le risque. Prendre une décision sage, c'est arrêter maintenant. Mais ça veut dire baisser les bras. Alors on va essayer de se battre quitte à perdre beaucoup plus."