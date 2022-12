Après le boom du début de la période Covid, la lait bio n'a plus la côte

Comment donner un second souffle au lait bio ? La question est au cœur des assises de l'agriculture bio organisées par l'association Lait Bio de France, qui débutent ce mardi 6 décembre, à Paris.

La filière bio fait face à une crise profonde, elle enregistre 5% de vente en moins cette année. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs selon Olivier Costard, producteur de lait en Ille-et-Vilaine, et co-Président de l'Organisation de Producteurs Seine-et-Loire, qui regroupe 500 éleveurs du Grand-Ouest :"Il y a un effet Covid au printemps 2020, lors des premiers confinements, on a eu un boom de la consommation de produits bio et aussi de produits locaux en général. Les consommateurs ont eu du temps, ils se sont mis à cuisiner, ils se sont rués sur les produits bio et locaux".

Trop de lait bio pour peu de demande

Et puis progressivement, il y a eu un changement dans les habitudes :"Depuis début 2021, la consommation des produits bio s'érode et rompt avec la tendance que l'on constatait jusque là, qui était une augmentation régulière de la consommation de produits bio depuis dix ans".

Cette année, l'inflation est arrivée et les habitudes ont changé. Les produits bio coûtent plus cher que le conventionnel et les clients le savent bien :"L'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie, ainsi que les problèmes de rupture d'approvisionnement ont créé probablement un sentiment d'insécurité. Parallèlement, la crise économique dans le secteur du lait conventionnel avait poussé aussi de nombreux éleveurs à opérer une conversion vers l'agriculture biologique. Ce qui fait que la production de lait bio a beaucoup augmenté depuis dix ans, elle a quadruplé. Donc on va arriver sur un plateau de la production de lait bio qui sera en 2023. Donc on a en ce moment une inadéquation entre une offre de produits bio qui est toujours en augmentation et puis une consommation qui s'est érodée. On a donc un souci d'équilibre", explique Olivier Costard.

Une fois le constat fait, reste à trouver une issue, à cette crise, et l'affaire est loin d'être simple. Olivier Costard estime que les assises de l'agriculture bio qui débute ce mardi 6 décembre vont aider à faire avancer le débat : "Ce qu'il faut, c'est mettre en place pour l'instant des solutions un petit peu d'attente pour faire en sorte que le marché ne se dégrade pas trop. Donc, le ministère de l'Agriculture avait mis en place une politique de communication et d'information au printemps. Et je pense qu'il faut poursuivre ce travail là pour bien faire comprendre aux ménages et aux consommateurs tous les bienfaits des produits bio qui ne s'arrêtent pas aux seuls produits qu'on a dans les rayons des supermarchés ou des magasins spécialisés" précise Olivier Costard*. "Le bio, c'est aussi tous les bons effets sur l'environnement, sur l'eau, sur l'air, sur la moindre émissions de gaz à effet de serre, donc il y a tout un travail d'information à faire là-dessus. Et puis il y a aussi les vœux du gouvernement qui ont répété maintes et maintes fois d'accroître la part de produits bio et locaux dans la restauration collective et qui, pour l'instant, peine à trouver vraiment sa substance".