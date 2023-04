Après le Brexit, douze chalutiers détruits à Bordeaux

Le Maylis Charlie et le Neptune III viennent de Saint-Nazaire. Derrière eux, un navire de Concarneau. Plus loin encore, un autre du Pays Basque. Les douze chalutiers stockés aux bassins à flots à Bordeaux partent à la casse. Après le Brexit, ils n'ont pas obtenu une licence de pêche pour avoir accès aux eaux britanniques et leur activité n'est plus rentable. L'Etat indemnise la destruction de 90 navires de pêche français. Près de la moitié viennent de Bretagne. A Bordeaux, Laurent Giuliato travaille pour la société Paprec, qui nettoie, détruit et recycle les bateaux. Il a été marqué par les capitaines, venus dire au revoir à leur outil de travail : " On a rencontré tous les marins, ils sont résignés, certains ont du mal à descendre de leur bateau, il y a quelques larmes..."

ⓘ Publicité

Les opérations durent plusieurs mois. Première étape aux bassins à flots à Bordeaux, où une quinzaine de navire au total sont attendus d'ici octobre. " L'ensemble du mobilier est scié à l'intérieur, puis on évacue tous les hydrocarbures de fond de cale, et on bride l'arbre d'hélice, la pièce qui relire le moteur à l'hélice" explique Laurent Giuliato. C'est cette manœuvre qui permet d'attester de l'innavigabilité du bateau, pour que les pêcheurs puissent toucher leur indemnité.

98% du bateau est recyclable

A partir du mois d'août, ce sera direction la forme de radoub de Bassens, la cale de travaux, où les chalutiers seront cisaillés. "Ce sont des matières valorisables, souligne Laurent Giuliato, 98% des matériaux de ce chantier seront valorisés, les trois-quarts seront de l'acier qui est récupéré par l'industrie automobile, le bois du mobilier est broyé et retransformé pour faire des briquettes." Le matériel électronique, lui, est le plus souvent récupéré par les marins, qui peuvent par exemple revendre le moteur de leur engin.