Après le gel de ces derniers jours, une cellule de crise en Corrèze pour faire face aux aléas climatiques

Les pomiculteurs limousins n'en ont pas terminé avec le gel. Les températures devraient encore être négatives jusqu'à la nuit de vendredi à samedi. Certaines exploitations ont d'ores et déjà tout perdu ou presque. C'est le cas de Stéphane et Alexandra Bourbon à Saint-Sornin- Lavolps en Corrèze. Leurs trois hectares et demi de pommiers bio ont été dévastés. C'est chez eux que la préfète de la Corrèze Salima Saa s'est rendue ce mercredi pour annoncer la mise en place d'une cellule de crise départementale pour aider les producteurs dans leurs démarches d'indemnisations notamment, mais aussi pour réfléchir à la prévention de ces épisodes climatiques.

Vaine fumée

"On sait bien que le changement climatique est une réalité, explique Salima Saa. Donc je crois qu'il faut réfléchir à quelque chose à plus long terme. Qu'est-ce qu'on met en place sur les exploitations pour pouvoir gérer ce genre d'événements climatiques ?". Des "solutions concrètes" ajoute la préfète de la Corrèze. Et en l'espèce les moyens du bord ont montré leur limite durant cet épisode. Stéphane et Alexandra Bourbon avaient brûlé 70 bottes de pailles dans leurs vergers. "La fumée était bien sur les pommiers, mais bon avec moins 5,7 ° !" raconte Alexandra. De fait peu de fleurs de ses arbres ont survécu.

Moins 7° grâce à l'eau

Alors la proposition de la préfète plait aux producteurs. Qui ont déjà la solution toute trouvée. "Il nous faut de l'eau" répond Laurent Rougerie, le président de l'AOP pommes du Limousin. De fait en aspergeant les arbres en période de gel, la croûte de glace qui se forme autour des fleurs les protège efficacement jusqu'à moins 7 % selon les spécialistes. Mais "on a besoin de la stocker dans les périodes hivernales où elle est en excès" poursuit Laurent Rougerie. Et c'est là que le bats blesse conclut-il : la réglementation conduit aujourd'hui à des aberrations techniques qui font qu'n ne peut plus créer de réserves".