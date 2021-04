Après le gel dans les vignes, un impact certain sur la prochaine récolte des vins de Provence

Est-ce qu'il y aura du rosé de Provence cet été sur nos tables ? Rassurez-vous, oui ! "Toute la production 2020 n'est pas encore écoulée, explique, pédagogue, Laurent Rougon. Interrogé par France Bleu Provence sur les conséquences de l'épisode de froid partout en France, particulièrement vif dans le Var. Le vigneron, président de la Fédération des caves coopératives du Var, précise, avec la situation sanitaire, les restaurants fermés notamment, la demande est moins forte, mais c'est vrai qu'avec cette nouvelle gelée tardive, la récolte 2021 sera sans doute _une petite récolte pour la deuxième année_. J'espère qu'elle ne sera pas inférieure à celle de l'an dernier".

Avec un peu moins de 900.000 hectolitres de vin produits dans le Var, la récolte 2020 déjà marquée par un premier épisode de températures négatives vers la fin mars, se situe parmi l'une des plus petites depuis 20 ans. Alors quelles conséquences sur les vignes de Provence ?

Des records de gelées dans le Var

Les gelées enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi notamment dans le centre et le haut Var laissent une partie des vignerons de Provence désabusés. Il a fait jusqu'à moins 8°C au Val, moins 6°C à Cotignac, moins 3°C à la Motte ou encore ou moins 2°C au Beausset, près de Toulon. Des températures négatives inhabituelles dans la région à cette période de l'année, alors que certaines variétés de vignes comme la Grenache, l'une des plus précoces ont commencé à bourgeonner.

"Les pampres déjà sortis sont grillés à environ 80%" - Mathieu de Wulf, vigneron varois

Mathieu de Wulf est vigneron sur les communes de la Motte et Puget-sur-Argens, à l'est de Draguignan. Sur le domaine du Jas d'Esclans et du château de Vaucouleurs, il possède environ 80 hectares de vignes dont un tiers en Grenache, cépage plus précoce et donc plus sensible au coup de froid.

Ce vigneron estime les pertes dues au gel entre 50 et 80% sur les vignes les plus précoces. Copier

Victime comme beaucoup de vignerons varois, d'un gel tardif pour la deuxième année de suite, Mathieu de Wulf s'interroge sur l'après, et les solutions envisagées pour protéger les vignes.

Les vignerons s'interrogent sur la pérennité même de la production de vin. Copier

à lire aussi Météo : une vague de froid annoncée dès ce mardi en Provence