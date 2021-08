Après le gel du printemps, la pluie et le froid de cet été ravagent les vignobles corréziens

Les vignerons sont de plus en plus inquiets. Le mauvais temps de ce mois de juillet a été très mauvais pour les vignes. Il a beaucoup trop plu et il n'a pas fait assez chaud. Les maladies comme le mildiou en particulier en ont beaucoup profité notamment dans les vignobles corréziens.

Comme on le voit sur cette image, le mildiou brûle littéralement feuilles et fruits de la vigne

Dans le secteur d'Allassac les viticulteurs de la cave des coteaux de la Vézère ont comptabilisé 95 millimètres de pluie en juillet soit 10 fois plus qu'une année normale. Et ce mercredi matin René Maury, le président de la cave a noté 17 degrés à son thermomètre sous un épais brouillard. "On se serait cru au mois de novembre". Des conditions climatiques terribles pour la vigne : les raisins ne mûrissent pas et le mildiou, la maladie la plus redoutée des vignerons, fait des ravages.

La double peine du gel et des maladies

René Maury estime que la maladie a déjà réduit d'un quart la production de la cave, 100 000 bouteilles les bonnes années. Mais c'est pire pour Jean Mage. Le producteur de vin paillé de Brivezac a des parcelles touchées à 50 %. De quoi être dépité : il avait été particulièrement concerné par les épisodes de gel du début avril qui ont en particulier décimé ses vignes de chardonnay et il espérait avoir au final une production de 60 % d'une année normale. "40 % de pertes avec le gel, si on perd encore 50 % il ne va pas rester beaucoup au bout".

Un mois d'août au sec

Alors Jean Mage et tous les vignerons corréziens scrutent la météo du mois d'août avec angoisse. "Il ne faut surtout pas de pluie. En août la vigne n'a pas besoin d'eau. Il a assez plu" précise René Maury. Et il faut de la chaleur aussi. Car la véraison, la maturation des raisins, est quasi bloquée pour l'instant. "Il nous faut 30 degrés" lance le président de la cave de la Vézère. Car c'est la température désormais qui fera, à défaut de quantité, la qualité du vin. Les raisins ont déjà accumulé beaucoup de retard. René Maury table sur des vendanges avec au moins 15 jours de retard. Pas avant début septembre sans doute. Du jamais vu dans le vignoble.