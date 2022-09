VIDÉO - Après le gel et la sécheresse, les arboriculteurs de Touraine voient les factures d'énergie exploser

Une récolte assez maigre à cause du gel au printemps et de la sécheresse cet été, et maintenant, la double peine pour les arboriculteurs d'Indre-et-Loire qui doivent stocker leurs poires et pommes en frigo. Conséquence : la facture d'énergie explose.