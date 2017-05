Après le gel, la grêle fait de gros dégâts dans certaines vignes du Sud Drôme

A Suze-la-Rousse et Saint-Maurice-sur-Eygues, dans le Sud Drôme, la grêle a fait des dégâts ce mardi dans les vignes. Après le gel il y a dix jours, c'est un nouveau coup dur pour les viticulteurs. A Saint-Maurice-sur-Eygues, c'est une année noire, du jamais vu, d'après la cave coopérative.

Après le gel il y a dix jours, la grêle a fait des dégâts, ce mardi, dans plusieurs vignes du Sud Drôme. Plusieurs vignobles de Suze-la-Rousse et Saint-Maurice-sur-Eygues ont été touchés.

Des dégâts à Suze-la-Rousse

La grêle a causé des dégâts dans les vignes de Rémi et Luc Bayon, à la tête du Domaine de Gravennes à Suze-la-Rousse. © Radio France - Mélanie Tournadre

A Suze-la-Rousse, le Domaine des Gravennes a été touché par cet épisode de grêle ce mardi. Plusieurs parcelles sur les 30 hectares de vignes souffrent de dégâts.

"Suivant les parcelles, on est entre 10 et 30% de vignes touchées" expliquent Luc et Rémi Bayon, à la tête du domaine des Gravennes.

Une catastrophe sans précédent à Saint-Maurice-sur-Eygues

Les viticulteurs de la Cave Coopérative des Coteaux de Saint-Maurice sont dépités devant les dégâts causés par le gel puis la grêle. © Radio France - Mélanie Tournadre

A Saint-Maurice-sur-Eygues, la situation est bien plus alarmante. Les vignes avaient déjà été touchées par le gel le 21 avril dernier. Les dégâts étaient alors déjà importants.

Le gel avait déjà causé des dégâts importants à Saint-Maurice-sur-Eygues le 21 avril dernier. © Radio France - Mélanie Tournadre

Cet épisode de grêle, ce mardi, a aggravé la situation. La Cave Coopérative des Coteaux de Saint-Maurice, qui représente 650 hectares de vignes, environ 70 viticulteurs, estime que la récolte sera divisée par deux cette année.

"Ce sera environ 17.000 hectolitres sur les 33.000 habituels" explique Robert Mège, le président de la cave coopérative.

"C'est une perte énorme très difficile à gérer" explique Jean-Renaud Blatt, directeur de la cave coopérative. "On essaye de mobiliser tout le monde, nos représentants au niveau de la Chambre d'agriculture, de la FDSEA ou encore de la MSA pour que les vignerons aient droit à des reports de charges, des reports d'emprunts" explique Robert Mège.

Damien Ruat (à droite), jeune viticulteur à Saint-Maurice-sur-Aygues va devoir trouver autre emploi à mi-temps pour s'en sortir suite aux épisodes de gel et de grêle qui ont touché ses vignes. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les pertes financières seront importantes et la plupart de ces vignerons ne sont pas assurés, faute de moyens. Pour certains jeunes viticulteurs les prochaines années risquent d'être très compliquées. "_Je vais devoir travailler ailleurs à mi-temps pour pouvoir acheter à manger et payer mes charge_s" explique Damien Ruat, dont six hectares sur huit ont été ravagés.

Les dégâts causés par la grêle à Saint-Maurice-sur-Eygues. © Radio France - Mélanie Tournadre

La nature s'acharne, cette année, sur le petit village de 700 habitants. "C'est très dur de voir les vignes dans cet état, c'est vraiment désolant" explique Eric Françon et Patrick Serret, viticulteurs.

"Cette situation avec deux épisodes de gel et de grêle aussi forts en deux semaines, ça n'est jamais arrivé ici" explique Yannick Brus, viticulteur. "Il faudra plusieurs années pour s'en remettre".

La Cave Coopérative des Coteaux de Saint-Maurice. © Radio France - Mélanie Tournadre