Après le gel, les pertes sont estimées à 500 millions d'euros pour les coopératives viticoles du Languedoc

Après la stupeur, vient l'heure des comptes. La Chambre d'agriculture de l'Hérault a donné ce vendredi 9 avril une estimation plus précise des dégâts liés à l'épisode de gel dévastateur survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Premier bilan qui confirme l'exceptionnelle gravité du phénomène. Dans l'Hérault 100% des surfaces sont impactées : un tiers pour lesquelles les pertes dépassent les 80%, une tiers à 50%.

L'impact du gel sur les surfaces agricoles du département d l'Hérault - Chambre d'agriculture de l'Hérault

500 millions d'euros de pertes

L'Hérault n'est pas seul dans ce cas. Les Vignerons coopérateurs ont évalué le montant des dommages sur les quatre départements producteurs de vin du Languedoc (Hérault, Gard, Aude et PO) à 500 millions d'euros. D'une ampleur inégalée, alors que dans notre département, 16% seulement des surfaces sont assurées contre la perte de récolte.

Un plan de sauvetage

Il va falloir trouver de l'aide ailleurs qu'auprès des assureurs. L'Etat et le régime de calamité agricole ? Mais cela bénéficiera surtout aux arboriculteurs. Il n'est pas d'un grand secours pour les viticulteurs. Cette fois les mesures de soutien habituelles - suspension des cotisations sociales, ou crédit d'impôt sur le foncier non bâti - ne suffiront pas. La profession demande "un véritable plan de sauvetage". Elle pourra compter aussi sur les collectivités. La Communauté de communes du Clermontais par exemple annonce d'ores et déjà une aide de 200.000 euros.