Après les forts cumuls de pluie de juin, le mildiou se développe dans les vignes de Champagne

Depuis mardi, depuis que la météo est plus clémente, les salariés et les engins viticoles s'activent dans les vignes de Champagne. Il y a du retard à rattraper et puis dans certains secteurs, une course contre la montre a débuté pour tenter d'enrayer le développement du mildiou. Car avec les importants cumuls de pluie et les orages, il y a des dégâts et puis des symptômes de cette maladie de la vigne qui s'attaque aux feuilles mais aussi aux grappes.

Des sols gorgés d'eau, un travail du sol rendu impossible

Benoît, vigneron à Passy-Grigny, a fait les calculs : le volume de pluie du mois du juin dans le secteur est "trois fois supérieur à un mois de juin normal". "Suite aux trois semaines très pluvieuses, on a constaté une explosion du mildiou et il est quasiment trop tard pour intervenir, le mieux c'est en préventif", explique Benoît. Il y avait déjà eu le gel et la grêle au printemps... et les orages de juin ont rendu impossible le travail dans les parcelles avec tracteurs ou enjambeurs.

"Le 19 juin on a vraiment pris un cumul d'eau important avec beaucoup de casse par rapport aux vents violents et on a pas pu passer derrière avec des traitements phyto sanitaires, moi je suis repassé seulement 6 jours après, les sols étaient gorgés d'eau...", souligne Steven, un autre vigneron de Passy-Grigny.

Normalement le plus gros du mal est fait -- Benoît, vigneron

Sur les coteaux d'en face aussi, Nicolas est inquiet, il ne compte plus les heures sur l'enjambeur : "tous les grains qui sont touchés sont perdus, mais on se bat pour garder les grappes qui sont encore sur pieds, c'est la priorité...". Mais les meilleurs remèdes contre le mildiou dépendent de la météo, puisque ça reste la chaleur et le soleil. "Il y a encore des tâches qui doivent encore apparaître d'ici la semaine prochaine, et cette semaine est plutôt clémente donc normalement le plus gros du mal est fait", s'avance prudent Benoît.