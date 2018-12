Après les intempéries, les agriculteurs du Gers et de l'Ariège bénéficient d'une réduction d'impôt foncier

Les directions départementales des finances publiques (DDFIP) aident les exploitants gersois et ariégeois après la reconnaissance de calamités agricoles. Les agriculteurs bénéficient d'un dégrèvement foncier : - 60% dans le Gers, -50% en Ariège.

Gers, France

L'année 2018 aura été difficile pour les agriculteurs de la région. Après un printemps trop pluvieux, un été et un automne trop secs, les rendements ont été mauvais, tant sur la quantité que sur la qualité. De fortes pluies, des orages, de la grêle, "une situation catastrophique", se souvient Bernard Malabirade, le président de la Chambre d'agriculture du Gers, département de la région qui obtient le plus grand dégrèvement : -60% sur l'impôt sur le foncier.

Cette taxe concerne le non bâti. Elle se paie à l'hectare sur les prairies et les cultures. Les exploitants du Gers paieront cette année 60% de moins que d'habitude. C'est le résultat de cinq mois de discussions entre les chambres d'agriculture et l'Etat.

"Cette solution ramène un peu de trésorerie" - Bernard Malabirade

De là à compenser les pertes ? "Non, répond le président de la Chambre d'agriculture du Gers. Et je souhaite que 2019 démarre sur de biens meilleurs augures."

284.000 parcelles concernées en Ariège

Le Gers n'est pas le seul département concerné par le dégrèvement. Les agriculteurs de 250 communes de l'Ariège bénéficient également d'une réduction de 50% sur leur impôt sur le foncier.