Après les ravages du cynips, la filière castanéicole corse frappée par la sécheresse

Si le réchauffement climatique fait apparaître toujours plus d'épisodes secs, c'est l’existence même de la filière qui est menacée aujourd’hui, estiment certains producteurs qui voient leurs arbres périr et savent que malgré la solidité des châtaigniers, la situation est de plus en plus périlleuse. C'est la deuxième année consécutive que le phénomène de sécheresse se fait autant ressentir dans les châtaigneraies. Et cette fois le constat est encore plus alarmant : la perte pourrait représenter entre 20 et 30% de moins qu'en 2021. Dans certaines régions en Corse, les castanéiculteurs produisaient en moyenne 10 tonnes par an avant l'arrivée du cynips en 2010.

La taille d'une noisette

Après de longues années d'acharnement contre le parasite et de lâchers de torymus sinensis, son ennemi naturel, les arbres étaient enfin assainis dans la grande majorité et la production rehaussée à hauteur de 6 tonnes par an. Mais cette année les bogues sont parfois peu remplies : Un fruit au lieu de 3 et le seul qui reste fait souvent la taille d'une noisette ! Des sécheresses, la Corse en a déjà connu par le passé. Mais elles sont désormais successives. C'est ce qui fait dire aux producteurs que de nouvelles successions d'évènements climatiques aussi secs pourraient faire mourir les arbres.

Pour Jean-Marie Vecchioni, castanéiculteur à Campile, « la situation de sécheresse était déjà terrible l’année dernière. Dans notre canton du Casacconi, on voyait que la végétation grillait, on avait l’impression qu’il y avait eu le feu. Et quand même les arbres ont produit. Moins bien sûr. Mais un petit fruit de qualité, avec beaucoup de sucre. On a donc eu quand même un bon rendement ».

« L’arbre puise dans ses réserves »

Et d’ajouter : « Cette année, on est sur une deuxième année de sécheresse, par conséquent, l’arbre puise vraiment dans ses réserves. Pour vous donner un ordre d’idée, sur mes terrains, je trouve des châtaignes qui sont plus petites que des noisettes. Quand on va les passer dans les machines pour les décortiquer, ça va partir avec la soufflerie. Ça va donc être très difficile à travailler ».

« Pour ma part, sur les 10 tonnes que je produisais avant le cynips, cette année, je vais arriver péniblement à 3 tonnes » souligne Jean-Marie Vecchioni.

Vers de nouvelles plantations ?

Pour tenter de remédier à la situation, le syndicat AOP Farine de châtaigne corse, qui fédère les 90 castanéiculteurs de l'île, travaille déjà avec l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse. « Il s’agit d’imaginer les outils à développer pour permettre par exemple aux producteurs d’irriguer la châtaigneraie traditionnelle mais aussi de nouvelles plantations » explique Carine Franchi, animatrice du syndicat AOP Farine de châtaigne corse. « La vision future reste attachée au fait qu’il va falloir trouver et planter des variétés qui s’adaptent mieux à ces conditions climatiques extrêmes ».

Le syndicat espère, cette année, une production d’une cinquantaine de tonnes, c’est moitié moins qu'en 2010, date d’arrivée du cynips…