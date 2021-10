Après ses déboires financiers, le marché au cadran d'Ussel va de mieux en mieux

Après avoir frôlé la fermeture, le marché au cadran d'Ussel est reparti sur de bons rails. Il a retrouvé la confiance des éleveurs et des acheteurs. Chaque mardi matin environ 400 bêtes y sont vendues. Et les marges de progression sont importantes.

Le marché au cadran d'Ussel revit. Il revient de loin. En 2018, il était au bord du gouffre avec une dette de 800.000 euros suite à la mauvaise gestion de l'ancienne équipe et à un important impayé d'un acheteur. Le Covid est venu par dessus tout ça. Mais aujourd'hui, les ventes repartent bien. Les éleveurs et les acheteurs sont bien revenus.

On a besoin du marché - Bertrand Tabel, éleveur à Goulles

Comme ce mardi matin où la salle au cadran est quasiment pleine. 400 veaux et vaches sont inscrits à la vente du jour. Parmi les nombreux éleveurs présents, Bertrand Tabel, de Goulles près d'Argentat, attend le tour de ses bêtes. Comme tous ses confrères, il avait vu avec crainte approcher la fermeture en 2018. "On a besoin du marché" dit-il. Car c'est lui explique l'éleveur qui fait référence pour les prix dans tout le secteur. "Ça aurait été dommage de pas avoir un outil comme ça. Parce qu'après on aurait donné nos bêtes à n'importe qui". Les acheteurs sont soulagés aussi de cette renaissance. "Ça correspond tout à fait à la demande. Nous on vient acheter nos bêtes et pour les éleveurs ça les valorise mieux" souligne Kévin Rigal, un acheteur venu du cantal.

Une importante progression à Chénérailles

Le président du marché au cadran reste toutefois prudent. "Lorsque les dettes seront toutes vraiment épurées, là on sera réellement en confiance" précise Gilbert Mazaud soulignant que l'annuité de la dette est de 50.000 euros. Mais de voir le nombre d'animaux relativement important et constant à chaque vente le rassure. Car ce n'est pas le cas de tous les marchés aux bestiaux actuellement dit-il. Et il estime que le marché au cadran a une bonne marche de progression. Il mise aussi beaucoup sur le développement du marché de Chénérailles, antenne d'Ussel, où les éleveurs creusois peuvent vendre leur bêtes au cadran corrézien par visioconférence. Avec un bassin de vaches allaitantes plus grand que celui d'Ussel, sa marge de progression est très importante.