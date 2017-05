Après trois années noires, les producteurs de moules de Charente-Maritime espèrent une belle saison

Cette fois, tous les voyants sont au vert pour les mytiliculteurs de notre région : météo excellente pour le développement des moules, et pas de surmortalité à l’horizon. C’est l’espoir de renouer avec des volumes normaux après trois années très difficiles pour les trésoreries.

L'épaulard III rentre au port de Chef de Baie, de retour des filières de moules du pertuis breton. A bord de ce vaste bateau mytilicole propriété de la maison Hurtaud, Christopher, ouvrier, entrevoit une saison prometteuse : « Il y a eu du soleil en avant-saison. Et maintenant on a un peu de pluie pour faire grossir les moules. Et dès qu’il y aura de la chaleur, ça va être encore plus gros. Par rapport aux trois années précédentes, cette année il n’y a pas de crevaison, donc ça démarre bien. »

Et la commercialisation a d’ailleurs déjà débuté, en avance sur les prévisions des professionnels. Dans les bâtiments du port, les frères Hurtaud et leurs employés préparent une expédition, à destination de Toulouse, Agen et Rungis. 6 à 7 tonnes de coquillages en tout. « On ne s’attendait pas à ça » avoue Laurent Hurtaud. La demande s’explique par la baisse des volumes importés d’Irlande et d’Italie. « Les huîtres d’importation ne sont pas terribles à cette saison, précise Laurent Hurtaud, et notre produit à nous est de mieux en mieux. Donc forcément ça plait plus. »

L'épaulard III de la maison Hurtaud, de retour des champs de filières de la baie de l'Aiguillon. Cette année, très peu de mortalité constatée sur les coquillages. © Radio France - Julien Fleury

Commercialiser, le plus vite possible

Un empressement que partage Benoit Durivaud, mytiliculteur à Charron et vice-président du Comité régional conchylicole en charge des moules. « Aujourd’hui quelques moules sont mortes. Les pourcentages de mortalité sont très faibles. Mais comme dit le proverbe : cinq minutes avant de mourir, il était encore en vie, donc certains producteurs ont déjà commencé parce que tout ce qui est vendu est vendu voire payé. N’oublions pas que nous venons de passer trois mauvaises années. »

De son côté, Laurent Hurtaud ne peut s’empêcher de sourire, en voyant les moules passer sur son tapis roulant, avant d’être ensachées : « ça fait plaisir, ça fait bien au moral. » Enfin une année normale pour les mytiliculteurs de la baie de l’Aiguillon, après trois années très dures pour les trésoreries, du fait de l’effondrement des productions : « On a serré un peu les boulons, décrit Laurent Hurtaud. On n’a pas fait beaucoup d’investissements, on a réduit le personnel, on a fait très attention aux dépenses. Et puis on a eu deux ou trois petites aides. On a réussi à tenir comme ça. Mais il n’aurait pas fallu que cette année soit mauvaise, parce que ça aurait fait du mal. »

Si on note quelques départs en retraite anticipés chez les mytiliculteurs de la région, les autres sont toujours là. « Il a fallu trouver d’autres cordes à son arc, essayer de se diversifier. Certains sont allés voir du côté des huîtres, d’autres font de la vente directe quand ils n’en faisaient pas, certains se lancent dans la dégustation. Chacun essaie de sauver la face. »

Préparation d'une expédition chez Hurtaud à Chef de Baie à La Rochelle. La commercialisation a commencé sur le littoral charentais maritime, avec quelques semaines d'avance sur les prévisions. © Radio France - Julien Fleury

Des surmortalités toujours inexepliquées

« On est très attentif à la qualité des milieux » confirme Benoit Durivaud, toujours très inquiet. Les myticulteurs attendent toujours une explication à ces mortalités. Réchauffement climatique, acidification des océans, déséquilibre dans les milieux marins provoquant le développement d’une bactérie… pour l’instant les scientifiques n’ont pas livré la clé. La conviction de Laurent Hurtaud, mytiliculteur basé à Charron, c'est que ses coquillages ont été victimes de pollution.

Les bonnes années, la baie de l'aiguillon au nord de La Rochelle produit 10.000 tonnes de moules, ce qui fait vivre directement une cinquantaine d'exploitations et environ 200 personnes. Il faut ajouter 2.000 tonnes produites sur l'île d'Oléron, et 1.500 tonnes dans la baie d'Yves.