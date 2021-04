Les températures sont tombées bien bas en Berry depuis le début de la semaine. L'heure est à l'évaluation des dégâts pour les viticulteurs et arboriculteurs.

PHOTOS - Après trois nuits de gel, arboriculteurs et viticulteurs berrichons font les comptes

Depuis le début de la semaine, les viticulteurs et arboriculteurs ont passé chaque nuit dans leurs vignes ou à côté de leurs arbres fruitiers. Les gelées ont été assez fortes dans la nuit de lundi à mardi, de mardi à mercredi et surtout de mercredi à jeudi. Bougies allumées, plants de vignes ou arbres aspergés d'eau : tous les moyens ont été déployés pour tenter de limiter les dégâts du gel.

L'étendue des dégâts n'est pas encore connue

Pour le moment, la prudence est de mise concernant l'évaluation des dégâts. "L'heure est au recensement", indique Edouard Mognetti, directeur du Bureau interprofessionnel des vins de Centre-Loire qui regroupe huit appellations d'origine contrôlée, Sancerre, Pouilly Fumé, Menetou-Salon, Quincy, Reuilly, Coteaux du Giennois, Châteaumeillant et Pouilly sur Loire. "On ne peut pas nier que le gel ait durement touché les vignobles. Vous imaginez l'état de fatigue de l'ensemble des vignerons de la filière. Ça fait trois nuits consécutives qu'ils luttent contre le gel et pour la survie de leurs bourgeons naissants", ajoute-t-il.

Il est encore trop tôt pour faire un état des lieux des dégâts. Mais localement, dans certaines filières, la première tendance n'est pas bonne. Pascal Clavier est arboriculteur au nord de Bourges, dans le Cher. Il a vu le thermomètre passer à -6 degrés. "Ça a gelé même à côté des bougies. C'est la première fois que je vois ça. Le froid est allé plus vite que nos capacités à chauffer", explique-t-il à France Bleu Berry. Il évoque "d'énormes dégâts et des déconvenues importantes".

Pour l'instant, Pascal Clavier n'est pas en mesure de chiffrer les pertes et les dégâts. Mais la situation est très délicate. "Tout ce qui a brûlé à cause du froid, ce sont les meilleures pommes. Voir le fruit de votre travail disparaître sous vos yeux, c'est un peu raide. Ce matin, avec mes collaborateurs, on avait tous les larmes aux yeux", témoigne cet arboriculteur reconnu dans la profession.

On a passé une nuit blanche et vous avez l'impression que ça a servi à rien