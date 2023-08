Après trois semaines de pluie, les moissons de blé sont de moins bonne qualité en Seine-Maritime

Sur les 86 hectares de l'exploitation de Philippe Savale à Pissy-Pôville, près de Barentin, une soixantaine de vaches, une cinquantaine de moutons, des poules, des oies et des lamas vivent paisiblement. Ce qui rend perplexe l'agriculteur ce mercredi 16 août, c'est sa moisson, qu'il vient de terminer. Elle a commencé en avance cette année, autour du 20 juillet en Seine-Maritime, "parce qu'il faisait très beau et que les céréales étaient à peu près mûrs", se rappelle l'agriculteur. Mais ensuite, la pluie s'est invitée durant trois semaines, mettant à l'arrêt les moissons et abîmant les grains de blé et la paille.

Philippe Savale avait eu le temps de ramasser 60% de sa récolte avant les pluies. Il voit nettement la différence avec ce qu'il vient de moissonner : "Au niveau qualité, on a énormément perdu."

Une perte de qualité importante

Derrière son exploitation, les ballots de paille sont entreposés dans un champ en attendant la journée portes-ouvertes du 3 septembre. Ils serviront à construire un labyrinthe géant. En s'approchant des ballots, Philippe Savale constate les dégâts causés par la pluie : "Quand on met la main dedans, c'est moite, ça sent le chaud et on voit que c'est pas très beau, ça moisit et on va pas pouvoir les conserver tout l'hiver", explique-t-il.

De plus, il ne pourra pas se servir de cette paille pour nourrir ses veaux car "on perd les qualités nutritives mais surtout, on peut avoir des moisissures dedans et ça peut être un gros problème au niveau alimentation pour nos animaux." Elle servira donc plutôt à faire des litières.

Les grains de blé, eux aussi, étaient de moins bonne qualité, plus petits, avec moins de farine dedans. "Malheureusement, ce grain-là est déclassé, il va passer plutôt en blé fourrager, pour les animaux, et pas en blé meunier, dirigé plutôt pour faire de la farine donc le prix est moindre", explique-t-il. "C'est un peu désagréable."

Étaler la paille pour essayer de la sauver

À quelques mètres de là, chez son voisin Laurent Lesellier, le constat est le même : deux-tiers de la récolte de blé est de bonne qualité car ramassée avant la pluie mais pour le tiers restant, il faut pratiquer quelques gestes de sauvetage. "Dans cette parcelle de blé qui a été battue vers le 20 juillet, on n'a pas pu récolter la paille avant les pluies, qui ont pénétré les andains de paille. Donc on a été forcés de diviser les andains et de les étaler pour que tout arrive à sécher à cœur", raconte-t-il.

Autrement, quand la paille est pressée - ramassée - humide, "ça s'échauffe, ça pourrit, ça fait de la mauvaise qualité". Il espérait pouvoir la presser ce mercredi après-midi, avant le retour de la pluie prévu vendredi. Pas de catastrophe donc, mais tout cela a un coût : du carburant pour faire fonctionner les machines et une perte de temps pour les agriculteurs.